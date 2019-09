Cel puţin 100 de morţi, după ce coaliţia condusă de saudiţi a bombardat o închisoare în Yemen. Crucea Roşie anunţă un dezastru umanitar Atacul a avut loc in sud-vestul Yemenului, in provincia Dhamar, la sud de capitala Sanaa. Martorii afirma ca ar fi fost lansate nu mai putin de rachete, dezastrul provocat fiind unul de nedescris. Atacul de duminica este cel mai sangeros cu care s-a confruntat Yemenul in acest an, relateaza agentiile de presa. Nu mai departe de luna trecuta cel putin 40 de civili yemeniti si-au pierdut viata in urma unor raiduri aeriene ale coalitiei asupra orasului port Aden. De asemenea anul trecut sauditii au bombardat un autobuz scolar, cel putin 40 de copii, toti cu varste sub 15 ani, fiind ucisi. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

