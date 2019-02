Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata, iar o alta a fost data disparuta dupa o serie de avalanse produse in acest weekend in Alpii italieni, francezi, elvetieni si austrieci, unde riscul producerii acestor fenomene naturale a fost ''ridicat'' in urma ninsorilor abundente, conform serviciilor…

- Doi schiori de naționalitate germana au decedat in urma unor avalanșe produse in weekend in vestul Austriei, iar mii de turiști au ramas blocați in stațiunile din Alpii austrieci dupa ce mai multe șosele au fost inchise ca urmare a ninsorii abundente și riscului crescut de avalanșe.In pofida ...

- Cel putin trei persoane au decedat in Serbia din cauza unui val de ger polar care a afectat mai mult tari din regiunea balcanica, perturband transporturile si fortand autoritatile sa inchida scolile din unele zone, informeaza agentia de stiri The Associated Press.

- Cel putin 80 de persoane au fost ranite, iar peste 220 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti si fata de nivelul de trai, anunta autoritatile franceze, citate de publicatiile Le Figaro si Le Monde, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de 6,3 grade pe scara Richter, produs duminica in Iran, in apropierea zonei de frontiera cu Irak, a relatat presa iraniana, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Libertatea a intrat in posesia contractului incheiat de Societatea Romana de Televiziune si jurnalistul Ionut Cristache. El realizeaza principalul talk-show al postului public de televiziune și caștiga, potrivit documentului, de doua ori mai mult decat incasa, anul trecut, directorul general al instituției…

- Cel putin 79 de persoane au decedat, iar alte 1.200 sunt considerate disparute, in urma incendiilor de vegetatie din California, incendiul numit Camp Fire fiind cel mai devastator fenomen de acest fel din istoria statului, informeaza postul CNN.