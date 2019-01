Cel puţin 10 oameni fără adăpost au murit de frig în Germania Cel putin 10 oameni ai strazii au murit de frig in Germania in aceasta iarna, au anuntat sambata reprezentantii unei organizatii de ajutorare a persoanelor fara adapost, transmite DPA.



Decesele au fost raportate la Hamburg, Koln, Duesseldorf si Berlin, conform lui Werena Renke, directoarea Asociatiei federale pentru persoane fara adapost.



Doua dintre decese s-au produs in ultimele nopti la Berlin din cauza temperaturilor foarte scazute. Un barbat a murit pe o banca dintr-un parc iar un altul a fost gasit intr-o piscina publica abandonata.



In absenta statisticilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

