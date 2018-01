Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au fost ucise in urma unui atac sinucigas in Yemen. Potrivit politiei, mai multi atacatori au deschis focul asupra punctului de control din orasul Ataq, capitala provinciei Shabwa. Ulterior, un atentator a intrat cu masina in zona delimitata si a detonat un dispozitiv exploziv.…

- Cinci persoane au fost ucise, la o spalatorie auto din Statele Unite. Martorii spun ca au auzit zeci de focuri de arma la spalatoria din Melcroft, Pennsylvania, iar suspectul este în libertate. Trei barbați și doua femei au murit, iar o șasea persoana a fost ranita.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte zece au fost ranite dupa ce rachete lansate din Siria au cazut miercuri seara în orasul turc Kilis, în ceea ce pare a fi o riposta a gruparilor insurgente kurde la operatiunile armatei turce.

- Congo-Kinshasa: Cel puțin cinci persoane au fost ucise cand forțele de securitate congoleze au atacat cu gaze lacrimogene, dar și cu arme de razboi pentru a dispersa un protest impotriva președintelui Joseph Kabila, organizat duminica de biserica catolica, conform unei organizații locale pentru respectarea…

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Peste 22 de milioane de persoane au in prezent nevoie de ajutor in Yemen, unde riscul de foamete se raspandeste odata cu razboiul intre rebeli, sustinuti de Iran, si guvern, sprijinit de Arabia Saudita, a transmis marti ONU, scrie agerpres.ro.

- Douazeci si cinci de persoane au fost ucise in protestele recente care au avut loc in cateva zeci de orase iraniene, potrivit unui nou bilant oficial facut public duminica, informeaza AFP. "Douazeci si cinci de persoane, oameni obisnuiti si din randul fortelor noastre, au fost ucise in…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in revolte izbucnite joi din cauza lipsurilor alimentare din Venezuela, afirma opozitia, potrivit DPA. Printre victime se numara si un minor, a scris joi pe Twitter parlamentarul de opozitie Carlos Paparoni. Revoltele ar fi continuat si vineri, conform Agerpres.Citește…

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie digi24.ro.

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi...

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat, luni, cetatenii sa renunte la protestele antiguvernamentale care sunt in desfasurare incepand de joi in toata tara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un atentat sinucigas comis duminica in timpul unei inmormantari in orasul afgan Jalalabad a provocat moartea a cel putin 15 persoane si ranirea altor 13, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, duminica, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, iar guvernul de la Teheran a avertizat ca demonstrantii "vor plati un pret mare" pentru incalcarea legii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, Africa a anuntat politia locala, relateaza AFP, citata de AGERPRES.

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei se indreptau catre serviciu. Printre victime se numara si niste femei care treceau cu masina pe langa locul atacului. Conforn Reuters, Statul Islamic a revendicat atacul prin agentia de sa de presa, Amaq. Numarul…

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinicigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinicigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi ...

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP.

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 6.700 de etnici rohingya, printre care 730 de copii sub cinci ani, au fost uciși numai in prima luna a campaniei militare desfașurate in vestul Myanmarului in perioada 25 august-25 septembrie, a estimat joi organizația Medici fara Frontiere (MSF), informeaza agenția de

- Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut loc la cateva sute de metri distanța, intr-o zona rezidențiala din nordul orașului Maastricht. "A fost o bataie, iar un barbat a murit dupa ce a fost injunghiat. Identitatea barbatului este inca necunoscuta. Suspectul…

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Cinci persoane, intre care se numara si patru soldati ucraineni, au fost ucise, sambata, in estul Ucrainei, in confruntari intre armata ucraineana si rebeli separatisti prorusi, informeaza AFP.

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in explozia unui microbuz-capcana in orasul sirian Homs, in centrul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, conform agerpres.ro. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul…

- Potrivit sondajului publicat de publicatia Mail on Sunday, 50% dintre britanici s-au declarat in favoarea organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, iar 34% au respins ideea organizarii unei noi consultari populare pe aceasta tema. Conform sursei citate, acesta este primul sondaj de…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au dezmințit duminica informațiile potrivit carora rebelii houthi din Yemen au tras o racheta in direcția unei centrale nucleare din EAU, potrivit agenției de presa WAM, citata de Reuters. WAM a indicat, pe contul sau de Twitter, ca departamentul pentru situații…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise duminica intr-un atentat sinucigaș ce a vizat o adunare de sprijin fața de președintele afgan Ashraf Ghani la Jalalabad, in est, a indicat purtatorul de cuvant al poliției provinciale din Nangarhar, Hazrat Hussain Mashriqiwal, pentru AFP. ''Un kamikaze…

- Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile diplomatice intr-o incercare de a pune capat acestui conflict sangeros si cu doar cateva zile inaintea unei noi runde de negocieri de pace sub egida ONU la Geneva. Observatorul, care dispune de o…

- Un barbat din localitatea satmareana Apa, sotia lui si mama acesteia au fost gasiti morti in aceasta dimineata, in locuinta lor. Moartea acestora care este investigata de politisti, procurori si criminalisti. Potrivit PresaSM , cadavrele celor trei au fost descoperite de o ruda. Capul familiei, in…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters, potrivit antena3.ro.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui incident armat produs marti intr-o scoala primara situata in nordul statului american California, anunta autoritatile, precizand ca autorul atacului este si el mort. ...

- In urma unui atac armat intr-o școala și-au pierdut viața cel puțin trei persoane. Mai multe persoane au fost ranite. Potrivit presei locale, printre victime se afla și minori. Atacul a avut loc in California, in localitatea Rancho Tehama. știre in curs de actualizare [citeste…

- Cel putin trei persoane au fost ucise in urma unui incident armat produs marti intr-o scoala primara situata in nordul statului american California, anunta surse citate de presa americana, scrie Mediafax.ro.

- Zece persoane au fost ucise și multe altele ranite marți intr-un atac comis cu ajutorul unei mașini pline cu explozivi la un post de securitate din Aden, al doilea oraș ca marime din Yemen, a declarat un inalt responsabil de securitate.

- Focul a fost deschis la concertul rap din centrul Atlantei dupa ce doi oameni au urcat pe scena in pauza dintre reprezentatiile artistilor, potrivit Billboard. Politia a anuntat ca cele doua persoane care au urcat pe scena au fost ucise de cineva din public, care s-a enervat. Alte doua au…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite, duminica noapte, in timpul unui incident armat care a avut loc la un concert rap care se desfasura la The Masquerade din Atlanta.Focul a fost deschis la concertul rap din centrul Atlantei dupa ce doi oameni au urcat pe scena in pauza dintre…

- O echipa speciala de politie a ajuns la scena incidentului si incearca sa negocieze cu atacatorul, potrivit presei germane. Se crede ca ostaticul este un functionar de 31 de ani, iar atacatorul este un individ de 28 de ani, inarmat cu un cutit, insa este posibil ca acesta sa aiba si alte…

- Președintele SUA, Donald Trump, a catalogat atacul armat din Texas drept un act diabolic. 26 de persoane au fost ucise intr-o biserica baptista, in timpul slujbei de duminica, de Devin Kelley, un fost membru al Forțelor Aeriene.