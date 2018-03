Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump nu se teme de un posibil razboi comercial cu China si nu are in plan sa renunte la planurile sale tarifare, a declarat, duminica, Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, intr-un interviu acordat pentru Fox News. ”Vom implementa planurile noastre tarifare. Lucram…

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Președintele american, Donald Trump, continua curațenia in randul ajutorilor sai. De aceasta data, liderul de la Washington intenționeaza sa-l demita pe Herbert McMaster, consilierul prezidențial pentru Siguranța Naționala.

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, a relatat joi seara cotidianul Washington Post, care a adaugat ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie…

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, relateaza AFP. 'Au fost facute schimbari…

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput vizita oficiala din California promovandu-si politicile mai dure privind imigratia. El a fost intampinat cu proteste si critici intr-un stat care ii este ferm impotriva, scrie The Guardian, conform news.ro.Air Force One a aterizat la o baza aeriana…

- Donald Trump e din nou in centrul atentiei, de data aceasta cu doua strategii controversate de politica externa. Una economica, care e pe cale sa provoace un razboi comercial intre Statele Unite si restul lumii.

- Palestinienii resping planul de pace al presedintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, a afirmat luni Nabil Shaath, consilier al presedintelui palestinian Mahmoud Abbas, relateaza agentia Xinhua. Intr-o declaratie pentru postul oficial palestinian de radio, Shaath a explicat ca ''nu…

- Un reprezentant al conducerii palestiniene a comparat abordarea administratiei presedintelui american Donald Trump fata de palestinieni cu procedeul de sacrificare a vitelor, relateaza France Presse. 'Ei aduc vitele intr-o curte unde exista o singura iesire si imping vita spre o incapere. Fiecare…

- Ieri, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost gazdele pentru premierul Israelului Benjamin Netanyahu și soția sa, Sara Netanyahu, care se aflau intr-o vizita oficiala la Casa Alba. foto: Getty Images Incercanata și ingandurata Au aparut noi fotografii cu cuplul prezidențial…

- Medicul i-a recomandat președintelui american, Donald Trump, sa nu manince alimente fast-food și sa treaca la alimente mai sanatoase, scrie Bloomberg cu referire la unele surse. Trump a ținut seama de recomandarea medicului sau curant, Ronny Jackson, și a incetat sa manince produse de fast-food american,…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, lucru ce a revoltat aliatii arabi ai Washingtonului precum si palestinienii care doresc ca estul Ierusalimului sa fie capitala viitorului stat palestinian. Deschiderea ambasadei…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…

- Un avocat membru al unui cabinet avand ca misiune sa refaca imaginea fostului presedinte ucrainean, in cooperare cu viitorul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa in ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile

- Un avocat membru al unui cabinet avand ca misiune sa refaca imaginea fostului presedinte ucrainean, in cooperare cu viitorul director de campanie al lui Donald Trump - Paul Manafort -, a fost pus sub...

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice”,…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza News.ro citand AFP.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal',…

- Falimentul este o lovitura pentru mogulul Stephen Feinberg, care a fost un sustinator proeminent al presedintelui Donald Trump, scrie Ziarul Financiar.Gigantul producator de arme a lui Feinberg, Cerberus Capital Management, a achizitionat Remington in 2007 si, ulterior, la inmagazinat cu…

- Statele Unite l-au numit pe Philip S. Goldberg insarcinat cu afaceri ad-interim in Cuba, intr-un moment in care administratia lui Donald Trump opereaza o inasprire a politicii sale fata de tara comunista, transmite AFP. Acest diplomat experimentat, de 61 de ani, si-a preluat mandatul pe 11 februarie,…

- Nora presedintelui american Donald Trump a fost internata de urgenta, dupa ce in casa a fost gasit un plic suspect. Ea a fost dusa la Spitalul din Manhattan ca masuraA de precautie, luni, dupa ce o scrisoare suspecta, care continea o substanta neidentificata, a fost trimisa la apartamentul ei, au declarat…

- Lovitura de imagine pentru Romania. Un roman a fost desemnat de Donald Trump sa conduca una dintre cele mai importante instituții din SUA. Andrei Iancu, care a fost nominalizat de președintele SUA pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, va conduce Oficiul pentru Brevete si Marci.

- Donald Trump, președintele SUA, a declarat ca Israelul trebuie sa faca compromisuri pentru ca pacea cu palestinienii sa fie posibila. "Cred ca statutul Ierusalimului a fost un punct foarte important. Si...

- Donald Trump a decis sa sfarime “Visul american” al cetațenilor care doresc sa se stabileasca in SUA și sa spere la o viața mai buna. Președintele american Donald Trump a anunțat, in primul discurs despre Starea Națiunii, ca Loteria Vizelor dispare. Liderul american a stabilit ca programul „ofera in…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, miercuri, in cadrul discursului despre Starea Uniunii, ca unul dintre pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei vizeaza incetarea programului loteria vizelor.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Presedintele american Donald Trump, invitat in emisiunea de televiziune "Good Morning Britain", a vorbit despre nunta princiara care va avea loc la Londra in primavara acestui an si a declarat ca isi doreste ca printul Harry si Meghan Markle sa fie fericiti, informeaza lefigaro.fr. Desi…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Președintele american Donald Trump susține ca UE ar fi tratat ”foarte nedrept” SUA in materie de comerț. „Uniunea Europeana a tratat SUA intr-un mod foarte nedrept in materie de comert”, a declarat Trump intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. Presedintele american a subliniat dificultatea…

- Investitorul american George Soros s-a folosit joi de discursul sau in fata liderilor mondiali reuniti la Davos pentru a critica retelele de socializare pentru practici exploatatoare, dar si pentru a-l ataca pe presedintele american Donald Trump.

- George Soros spune ca presedintele american Donald Trump risca sa determine izbucnirea unui razboi nuclear impotriva Coreei de Nord si ca administratia lui este un pericol pentru intreaga lume, scrie Bloomberg, conform news.ro.„Consider ca administratia Trump reprezinta un pericol pentru intreaga…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, joi, ca poate decide intreruperea asistentei financiare acordate Autoritatii Palestiniene, intrucat palestinienii "nu l-au respectat" pe vicepresedintele american Mike Pence si refuza sa participe la discutiile de pace, relateaza site-ul The Guardian.

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a apreciat luni ca 'exigentele' fata de europeni ale presedintelui american Donald Trump cu privire la acordul nuclear iranian 'seamana uneori cu niste ultimatumuri', informeaza AFP. 'Am constatat cu interes ca presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, castigatorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe lista fiind postul CNN, cu cele mai multe mentionari si cotidianul The New York Times, informeaza site-ul cotidianului...

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca actualul sistem de imigratie slabeste securitatea SUA, alimentand o dezbatere deja tensionata in aceeasi zi cand administratia sa a decis sa aduca in fata Curtii Supreme viitorul programului DACA (Deferred Action for

- Leul incepe saptamana pe apreciere fața de principalele valute, cursul anunțat de BNR pentru un euro ajungand la 4,6256 lei, in scadere cu 0,26% comparativ cu ședința de vineri. Banca Naţională a României (BNR) a afişat, luni, un curs de 4,6256 lei pentru un euro, în scădere…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, a fost lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze...

- Cartea „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” a provocat controverse chiar inainte de lansare. Avocații președintelui au incercat sa opreasca difuzarea volumului, in timp ce liderul american l-a deschis drept „plin de minciuni”, noteaza AFP. Incercarea avocatului președintelui american de a…

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- Sunt dezvaluirile controversate pe care un fost consilier al lui Trump le face în noua sa carte. Steve Bannon mai sustine ca presedintele american ar fi violent cu angajatii sai si ca este obsedat de stirile false care îl au în centrul atentiei. Fostul consilier, care a fost concediat…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Pakistanul l-a convocat, marti, in regim de urgenta pe ambasadorul SUA la Islamabad, David Hale, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, relateaza site-ul agentiei Reuters.