Cel mai vechi muzeu din Republica Moldova împlineşte 130 de ani de la fondare Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala din Chișinau sarbatoreste 130 de ani de la inființare. Cu acest prilej, pe parcursul lunilor septembrie și octombrie au fost organizate mai multe evenimente culturale menite sa promoveze patrimoniul etnografic și natural de excepție, deținut de instituție. La data de 24 octombrie 2019 a avut loc ședința solemna dedicata acestui eveniment, vernisarea expoziției „Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala – 130 ani de istorie și cultura naționala”. Toți prietenii muzeului au fost invitați la o ședința festiva in cadrul careia s-a vorbit… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

