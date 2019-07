E vineri, ora 20.45. CNAIR mi-a lungit drumul spre București cu o ora și jumatate, decizand ca, la inceput de vara, visul oricarui calator este sa stea in caldura, in camp, pentru a privi cum trei muncitori fac munca a 15-20. Sunt rupt de admirație, dar și cu o ora și jumatate mai obosit decat imi propusesem. Totuși, doua lucruri bune: in Romania se muncește, iar intre Slobozia și Drajna s-a facut porumbul, anul asta. E cam modificat genetic, dar asta ramane intre noi. de Patrick Andre de HillerinMa așez la o masa in plin Centru Vechi, așteptandu-mi un amic. O sa fie, cu certitudine, o noapte…