Stiri pe aceeasi tema

- Omul considerat a fi cel mai tanar miliardar de pe continentul african si cel mai bogat om din Tanzania, Mohammed Dewji, a fost rapit joi de barbati inarmati la Dar es Salaam, au anuntat surse oficiale citate de AFP si DPA.

- Un cetațean belgian, care lucra ca vicepreședinte din cadrul unei companii ruse din domeniul siderurgiei, a murit dupa ce a cazut in condiții misterioase de la etajul 9 al unei cladiri de apartamente de lux din Moscova. Novolipetsk Steel (NLMK), compania la care era angajat belgianul, a confirmat moartea…

- Politia a publicat primele imagini cu soferul care a fugit dupa ce a lovit 5 masini in Capitala, acesta avand antecedente penale, fiind condamnat in trecut pentru talharie si furt calificat, informeaza...