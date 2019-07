Cel mai spectaculos eveniment de fitness al verii a luat cu asalt rooftop-ul Bucuresti Mall – Vitan

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Constantinescu (Kiki), una dintre cele mai indragite figuri feminine de la Exatlon Romania (formatul-fenomen lansat de Kanal D), activeaza in industria fitness-ului de peste 10 ani. Este International Fitness Presenter si LES MILLS Trainee, in BODYCOMBAT®. Extrem de carismatica, adora sa aduca…

- Evenimentul este organizat de MUSIC & CYCLING™, si face parte din caravana The Movement Manifesto. Pe 22 iunie, nu rata primul eveniment LES MILLS™, din Romania! Legendarele antrenamente BODYPUMP®, LES MILLS GRIT CARDIO® si BODYCOMBAT®, muzica unica, in stare sa electrizeze mii de oameni din marile…

- Anca Bucur a inceput sa faca sport de la varsta de 3 ani, și pana in prezent, acesta este pasiunea care o implineste 100%. Medaliata la campionatele mondiale de gimnastica aerobica, si-a transformat pasiunea pentru mișcare și performanța, in profesie. In prezent, deține 5 titluri mondiale, Miss Fitness…

- MUZICA IN MARE, MARE SARBATOARE: Joi seara, Sibiu Jazz Festival iși va deschide porțile pentru a 49-a ediție, una dintre cele mai cosmopolite de pana acum: 70 de muzicieni din 12 țari (Belgia, Polonia, Luxemburg, Franța, Ungaria, Spania, Israel, Austria, Norvegia, Suedia, Cuba și Romania) vor urca pe…

- Ionela Slabu (41 de ani) canta muzica usoara si populara, dar compune si melodii. Tanara s-a specializat pe o zona mai putin accesata in Romania, pregatind tineri talentati pentru o cariera in jazz sau muzica pop.

- Desi s-a nascut in Romania, Alex Toma si-a petrecut mare parte a vietii in Roma, unde a fost concurent la X-Factor Italia. Pasiunea pentru muzica si-a descoperit-o de mic, influenta sa principala fiind Michael Jackson. Tot atunci a descoperit pianul, instrument pe care l-a studiat ani la rand si de…