Cea mai scumpa toaleta din lume, care tocmai fusese expusa joi la Blenheim Palace, din Anglia, fosta reședința a lui Winston Churchill, a fost furata noaptea trecuta și nu a fost inca recuperata, informeaza Mirror. Toaleta creata de artistul italian Maurizio Cattalan era facuta din aur de 18 karate, a notat Mirror. Toaleta a fost furata in jurul orei 4.50 noaptea trecuta. Poliția a ajuns la ora 4.57, dar n-a putut decat sa aresteze un barbat in varsta de 66 de ani, care se banuiește ca ar fi implicat in furt. Toaleta era funcționala – vizitatorii o puteau utiliza in schimbul sumei de 27 de lire,…