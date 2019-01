Stiri pe aceeasi tema

- Un ton roșu de 278 kg a fost vandut sambata la un preț record de 2,7 milioane de euro in Tokyo, un succes neașteptat pentru prima licitație din Anul Nou in noua piața Toyosu, inca in faza de rodaj, relateaza AFP.

- Netflix a fost lansat in urma cu doar cativa ani in Romania si deja a devenit unul dintre cele mai populare servicii de streaming video din tara. Conform unui studiu realizat de Comparitech, un abonat Netflix din Romania plateste pe luna...

- Potrivit surselor, reuniunea ar urma sa inceapa in cursul dupa-amiezii la sediul Nissan de la Yokohama, la periferia capitalei Japoniei si ar urma sa dureze aproximativ doua ore. In spatele usilor inchise, sase barbati si o femeie vor decide soarta presedintelui consiliului de administratie al aliantei…

- Romanii considera investițiile imobiliare drept cele mai bune și mai sigure investiții. In acest context, saptamanal, dezvoltatorii imobiliari anunța noi investiții in diverse orașe din Romania. Prețurile apartamentelor cresc, iar cumparatorii prefera blocurile noi. Companiile cauta sa-și extinda spațiile…

- Primaria Capitalei a lansat oferta de cumparare a 100 de locuințe de pe piața libera, pentru a acoperi o parte din cererea de locuințe sociale. Instituția condusa de Gabriela Firea a pus in joc suma de 39 de milioane de lei și a facut publice condițiile pe care trebuie sa le ofere vanzatorii. Ținta…

- Dacia revine pe piata cu o noua oferta. Cum preturile benzinei si motorinei continua sa creasca, Dacia va dota cu instalatie GPL noul model Duster, in special versiunea de 1,6 litri. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Secțiune susținuta de Constructia tractorului agricol TAGRO, primul tractor romanesc produs dupa 10 ani, a presupus o investitie de peste 4 mil. euro si o echipa de 50 de ingineri romani. Productia acestuia in serie va incepe in aprilie 2019 si reprezentantii companiei IRUM Reghin, constructorul…

- Compania care detine posturile Look TV este cea care a cumparat celebrul post de televiziune, iar procesul e pe cale sa se finalizeze, scrie paginademedia.ro. La Adunarea Generala creditorii Prima TV, post aflat in insolventa, au fost de acord cu tranzactia. Citeste si Profi angajeaza lucratori…