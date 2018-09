Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a recurs joi, pentru prima oara, la noul sau avion invizibil F-35 intr-o situatie de lupta, a declarat un responsabil american, un eveniment important pentru acest aparat stealth, considerat cel mai scump din istoria militara a SUA, potrivit France Presse. Cel putin unul dintre aceste…

- Președintele american Donald Trump a fost fotografiat colorand greșit steagul Statelor Unite, in timpul unei vizite efectuate alaturi de Melania Trump și secretarul pentru Sanatate și Resurse Umane, Alex Azar, la un spital de copii din statul Ohio, relateaza site-ul Business Insider, conform Mediafax.Alex…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a afirmat marți ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear este "ilegala", adaugand ca menținerea relațiilor cu Teheranul depinde de Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Republica Islamica Iran nu a cautat niciodata…

- Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA la Bucuresti. Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se ...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca intalnirea cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, s-a defasurat "foarte bine" si este "un bun inceput"."Am avut un dialog direct, deschis, profund productiv. S-a desfasurat foarte bine", a declarat Donald Trump, catalogand intrevederea cu Vladimir…

- Presedintele american, Donald Trump, a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, „inamicii“ Statelor Unite. El a facut aceasta declaratie in cadrul unui interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin, care va avea loc luni…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- NU E DREPT, a spus Donald Trump liderilor UE inainte de summit-ul NATO de la Bruxelles. Presedintele SUA, a transmis un avertisment foarte dur liderilor UE și NATO, inainte de summit-ul de la Bruxelles, spunand ca Alianța Militara aduce beneficii mai multe Europei decat Statelor Unite si nu este corect…