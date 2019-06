Stiri pe aceeasi tema

- In orasul maghiar Debrecen s-a semnat, miercuri, un acord de parteneriat dintre patru Camere de comert si industrie din Ungaria (Hajdu-Bihar, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes) si patru Camere de comert si industrie din Romania (Timis, Arad, Bihor si Satu Mare).

- Pompierii din cadrul ISU Timiș au intervenit in localitațile Bara și Cladova pentru degajarea apei de pe strazi innundate, in timp ce in Sannicolau Mare, Faget și Ierșnic s-a intervenit pentru inundații la case sau curți. Ulterior, la Detașamentul de pompieri Lugoj s-a dispus creșterea capacitații operaționale,…

- In perioada 16-17 mai, in Timiș se va desfașura Targul ofertelor educaționale – ”Pași spre cariera”. Targul unde le sunt prezentate elevilor școlile unde pot sa se inscrie mai departe va ave aloc in diferite locații din județ.

- In perioada 9-11 mai, Sala de sport „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj va fi gazda Campionatului Național de gimnastica artistica pe echipe și la individual compus al juniorilor III. Competiția va reuni peste 60 de gimnaști de la: CSȘ Sibiu (9 gimnaști), CSȘ Brașov (10 gimnaști),…

- In Timiș, Agenția Naționala pentru Locuințe a finalizat peste 730 de apartamente in Jimbolia, Lugoj, Faget, Sannicolau Mare, Deta și Timișoara. „Micile comunitați din Județul Timiș se dezvolta, iar autoritațile trebuie sa țina pasul cu nevoile oamenilor. Astfel, ma bucur sa anunț ca…

- In perioada 26 aprilie -01 mai 2019, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis, vor asigura masurile de ordine si siguranta publica la un numar de 39 manifestari religioase, cultural artistice si sportive. Totodata cu prilejul Sarbatorilor Pascale vor asigura masurile de ordine…

- Muzicienii Filarmonicii “Banatul” din Timisoara vor oferi un nou cadou muzical melomanilor din Lugoj. Evenimentul muzical va fi susținut de partida de violoncel a Orchestrei Filarmonicii “Banatul” și va avea loc luni, 8 aprilie, de la ora 19, la Teatrul Municipal “Traian Grozavescu”. Vor…