Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrem de rece de la inceputul anului ar urma sa continue in SUA, in conditiile in care actualele temperaturi scazute se vor mentine timp de cateva zile, relateaza DPA. "Vremea amarnica" va continua in nord-estul SUA, temperaturile accentuate de vantul rece urmand sa fie negative…

- Extrem de ofertant pentru etnografi, capitolul "Populatia Dobrogei" apartinand universitarului Constantin Bratescu, parte din lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", abordeaza geneza dobrogenilor inca din Evul Mediu. "Au fost timpuri cand poporul roman a fost imputinat…

- Liviu Varciu, cel despre care nea Marin spune ca este ca și fiul sau, a trecut printr-o mulțime de peripeții in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1

- Un par perfect este mereu un subiect de invidie intre femei, iar atunci cand parul este subțire, o coada reprezinta singura soluție pentru a scapa fara prea multe batai de cap din orice situație. Sunt insa și momente in care orice femeie simte nevoia unei schimbari. Ce e de facut insa atunci cand structura…

- Ozana Barabancea și-a aniversat fiul, Andrew, care s-a trasnformat intr-un adolescent foarte simpatic. Ozana Barabancea, care a sabit peste 30 de kilograme in ultima perioada de timp , este mama a doi copii, o fata pe nume Gloria și un baiat care se numește Andrew. Zilele acestea, Ozana Barabancea,…

- Pe Florin Tanase il stim cu totii. Ca suntem sau nu fani ai celor de la FCSB sau Steaua, cu totii il cunoastem pe atacantul ce a ajuns in vara anului trecut la clubul patronat de Gigi Becali. Numai ca putini stiu cine este frumoasa bruneta cu care Florin Tanase traieste o frumoasa poveste de dragoste.…

- "Diamantul pacii" pus in vinzare direct de guvernul din Sierra Leone a fost adjudecat la licitație luni, la New York, cu 6,53 de milioane de dolari, o vinzare care ar trebui sa marcheze o ruptura cu era faimoaselor "diamante ale singelui", relateaza AFP. Cumparatorul este bijutierul britanic Laurence…

- Autoritațile din Sierra Leone au vandut unul dintre cele mai mari diamante neșlefuite din lume pentru suma de 6.5 milioane de dolari, in cadrul unei licitații desfașurate luni la New York. Aceștia doresc sa stranga fonduri pentru proiecte de dezvoltare din țara vest africana.

- "Diamantul pacii" pus in vanzare direct de guvernul din Sierra Leone a fost adjudecat la licitație luni, la New York, cu 6,53 de milioane de dolari, o vanzare care ar trebui sa marcheze o ruptura cu era faimoaselor "diamante ale sangelui", relateaza AFP. Sursa foto: www.peacediamond.com…

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, în cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan în încalcarea embargoului american impus Iranului. Procurorul…

- Actorul Alexandru Arșinel a avut o reacție extrem de dura la adresa lui Mihai Bendeac, cel care l-a atacat in numeroase randuri atat pe el, cat și pe marii artiști din generația de aur a teatrului romanesc. Alexandru Arșinel a acordat un interviu pentru o emisiune de la Kanal D, unde a vorbit despre…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Londra, Theresa May se va intalni cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, iar printre subiectele de discutie se regasesc criza din Yemen si disputa din Qatar. Joi, in Iordania, premierul britanic se va intalni…

- Te tei de vizita la stomatolog? Ti-e frica de dureri? Iti venim in ajutor si iti oferim cele mai bune sfaturi. Primul lucru care iți vine in minte cand auzi cuvantul „dentist” nu trebuie sa fie teama sau durere, ci un zambet natural, atragator. Cabinetul medicului stomatolog nu este menit sa creeze…

- O femeie de 43 de ani din Statele Unite a fost impuscata de un vanator care a confundat o cu o caprioara, relateaza Digi 24.Femeia isi plimba cei doi caini pe un camp in apropiere de casa, in nordul statului New York, cand a fost lovita din senin de un glont. Cel care a tras era chiar un vecin, care…

- Actorul și cantarețul american David Cassidy a murit. Vedeta serialului Family Partridge, un fenomen al anilor ’70, avea 67 de ani, scrie BBC News. „David a murit inconjurat de cei pe care ii iubea, cu bucurie in inima lui și fara durerea care-l chinuia de mult timp”, a transmis familia lui intr-o declarație…

- Ar putea sa va intereseze: In stare grava 9.06.2010 Injunghiat de tata 11.06.2010 Israelul starnește controverse 6.06.2010 Mențin starea de urgența 14.06.2010 Un grav accident de circulație s-a produs în aceasta dimineața la intersecția dintre DN39 și A4, în apropiere de localitatea…

- Peste 200 de pompieri au fost chemati pentru a stinge un incendiu puternic care a cuprins un imobil de sase etaje, cu 39 de apatamente, din zona Hamilton Heights, un cartier din nordul Manhattanului, New York, informeaza site ul postului CBS citat de Romaniatv.ro. Sapte pompieri au fost raniti, un civil…

- Pesoanele nascute sub acest zemn zodiacal nu sunt rele, dar au anumite trasaturi nesabuite care se transforma in defecte grave. Iata care sunt: Sunt narcisiste Lumea nu se invarte in jurul lor, asa ca nu ar trebui sa mai fie asa. Fecioarele se gandesc atat de mult la ele incat cei din jur…

- Salvator Mundi (Salvatorul Lumii) al lui Leonardo da Vinci a fost cumparat cu suma de 450 de milioane de dolari, in New York, aseara, stabilind un nou record pentru cea mai scumpa opera de arta vanduta vreodata.

- Are 62 de ani, dar timpul parca a stat in loc pentru ea. Fostul supermodel Iman, vaduva lui David Bowie, și-a regasit zambetul la doi ani de la trecerea in neființa a regretatului rocker. Am putut observa acest lucru cu ochiul liber la un eveniment de gala care a avut aseara in New York, acolo unde…

- Noul Nissan Leaf a obținut un premiu prestigios și a fost menționat de Asociația tehnologoolor de consum (CTA, Consumer Technology Association) la ceremonia anuala «CES Unveiled» din New-York, in cadrul expoziției anuale de electronica de consum (CES®, Consumer Electronics Show). La ceremonie, in…

- Traian Basescu a spus, sambata, vorbind despre masurile fiscale adoptate saptamana aceasta , ca actuala guvernare „joaca la ruleta Romania” prin masuri „extrem de imprudente”, care lasa țara in seama „hazardului”. „Intr-adevar este o revoluție, indiscutabil, insa o revoluție pentru care Romania este…

- Andreea Esca și Andreea Berecleanu nu vor mai aparea la pupitrul jurnalelor de știri pentru o perioada. Andreea Esca și Andreea Berecleanu, despre a caror adevarata relație s-a vorbit multa vreme , sunt doua dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri de la TV. Andreea Esca prezinta principalul…

- Sfaturi extrem de importante pentru ziua de 8 noiembrie atunci cand crestinii ortodocsi sarbatoresc Sfintii Mihail si Gavril. Pe 8 noiembrie sunt praznuiți nu doar Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, ci și toate cetele ingerești care nu s-au despartit de Dumnezeu, numele sarbatorii fiind Soborul…

- Un șofer de Uber a avut parte de un incident mai puțin obișnuit. El a fost jefuit de una dintre tinerele pe care le transforta cu mașina. Totul a fost filmat de camera de la bordul vehiculului. Parea o cursa obișnuita pentru un șofer de Uber din orașul New York. El a dus trei tinere la destinație, unde…

- Filarmonica Pitesti organizeaza luni, 6 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert cameral cu muzica romaneasca si prelucrari folclorice ale compozitorilor romani. In program: Ioan Dobrinescu – Masquerade (Variațiuni pe tema «Mocirița») si Fantezia pe tema «Lie Ciocarlie»), George…

- La magazinul Apple din bulevardul Fifth Avenue din Manhattan, coada s-a intins de-a lungul 58th Street, a traverstat Madison, mergand spre Park Avenue. Apple a permis accesul in magazin doar pentru cate 10 clienti o data, asa ca oamenii au avut mult de asteptat. Din fericire pentru ei, vremea din New…

- Cum s-a imbracat Oana Roman la nunta lui Miguel Pascu, fratele lui Pepe. Vedeta și soțul ei s-au pozat iniante de eveniment și a facut imaginea publica. Fiica lui Petre Roman continua sa surprinda pe toata lumea cu ținutele ei dupa ce a slabit vizibil. Oana Roman și soțul ei au fost prezenți la nunta…

- Autorul atacului de la New York a declarat ca a vrut sa ucida cat mai multi oameni si ca, in ciuda numarului redus de victime, este multumit de atentat. Sase oameni au murit pe loc dupa ce a dat cu masina peste ei, inca doi au decedat la spital, 12 sunt raniti.

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul de acordare a vizelor din SUA, in urma atentatului de marti de la New York, soldat cu opt morti, dand vina pe democrati si indemnand la adoptarea unui program "bazat pe merit" de primire a imigrantilor in Statele Unite, transmite Reuters.

- MAE reafirma angajamentul ferm al Romaniei de a contribui la combaterea terorismului internațional, care reprezinta un atentat inadmisibil la adresa vieții unor persoane nevinovate.Autorul atentatului cu furgoneta de marți din New York, soldat cu opt morți și 11 raniți, se numește Sayfullo…

- Selena Gomez si The Weeknd s-au despartit din cauza lui Bieber. Cei doi au fost vazuti la biserica, petrecand astfel aproape intreaga zi unul cu celalalt. Este pentru prima data cand au fost fotografiati impreuna, din 2015 incoace. Odata cu aparitia fotografiilor surprinse de paparazzi, fanii au…

- Cinci argentinieni si o femeie din Belgia se numara printre cele opt persoane ucise marti, la New York, dupa ce un vehicul a intrat pe o alee destinata pietonilor si bicicletelor in New York, scrie The Guardian.

- Sfaturi foarte importante pentru cei care isi doresc mai multi copii. Specialistii ne spun care este diferenta de varsta ideala intre frati.Un nou studiu scoate la iveala diferenta de varsta ideala intre frati. Fie ca este vorba de probleme comportamentale ale copiilor sau de sanatatea mamei,…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspirație impotriva SUA și spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare și alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achiziționate din magazine…

- Un barbat s-a autoincendiat, joi, in sediul Primariei Zalau, nemultumit de faptul ca autoritatile locale nu au dat curs solicitarii sale privind repartitia unei alte locuinte in schimbul celei sociale in care locuieste in prezent.Citește și: Dragnea II DA REPLICA lui Ponta dupa tirul de atacuri:…

- Un fost conducator al federației guatemaleze de fotbal, care pledase vinovat la acuzațiile de primire de mita in scandalul de corupție din cadrul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) , a fost condamnat, miercuri, de un judecator federal din New York la opt luni de inchisoare, prima sentința pronunțata…

- 3 Sud Est au fost intampinați in Statele Unite cu tricolor, paine, sare și… whiskey in loc de tradiționala palinca! Intoarcea popularei trupe pe pamant american la 10 ani de la ultimul turneu a fost sarbatorita de la aeroport, de catre cei care au crescut cu muzica lor. Tricouri personalizate, costume…

- "In mod clar, va trebui sa luptam in continuare impotriva talibanilor si a altor grupuri pentru a-i face sa inteleaga ca nu vor obtine niciodata victoria militara", a declarat Rex Tillerson in cursul vizitei neanuntate efectuate luni la Kabul, unde s-a intalnit cu presedintele Afganistanului, Ashraf…

- Tanarul care in 2011 si-a ucis mama si bunica a evadat vineri seara din Spitalul de Psihiatrie Grajduri, aceasta fiind pentru a doua oara cand reuseste sa fuga, prima data fiind la Spitalul Socola. Politistii din Iasi il cauta, avertizand ca acesta poate deveni violent daca nu ii este administrat tratamentul.

- Wizz Air ar planui sa introduca primele zboruri transatlantice ale companiei low cost, care ar decola de pe aeroportul londonez Luton catre New York și Toronto, in martie 2018, scrie Digi24.ro.

- Un celebru om de afaceri din Romania s-a sinucis din cauza unor probleme financiare. Conform sursei citate, George Negru era proprietarul unei companii de turism, iar in ultima perioada se confrunta cu mai multe probleme. Deocamdata, ghizii colaboratori ai companiei nu stiu alte detalii despre moartea…

- Juratul emisiunii "X Factor" a reintrat in randul barbatilor insurati, casatorindu-se civil, luna trecuta, cu Lavinia Parva, scrie click.ro. Stefan a dorit sa marcheze si pe plan artistic acest eveniment, asa ca vineri a lansat, in prezenta sotiei, piesa cu subinteles "Ea mi-a pus catuse". Citeste…

- Voq.ro RoadkillSoda lanseaza albumul „Mephobia” Formația a dezvaluit coperta noului material, intitulat „Mephobia”, și detalii despre evenimentul de lansare al albumului. Astfel, cel de-al cincilea material discografic al formației va fi lansat pe 14 noiembrie in Expirat Halele Carol. Albumul va fi…

- Un caz complicat le da batai de cap medicilor australieni. O fetița in varsta de numai cinci ani a intrat deja la menopauza, dupa ce a avut prima menstruație la doar patru ani. Familia copilei a deschis un cont de donații, pentru a acoperi „costurile astronomice” ale tratamentului micuței, relateaza…

- Fie ca esti la inceput de drum, fie ca ai multi ani de experienta in campul muncii si poate chiar din domenii diferite, un CV de o pagina este suficient pentru a prezenta tot ce este important despre tine. Iata cum arata CV-ul lui Elon Musk, un model care sa te inspire. 38 38 0 38 0 0 Elon…

- Al treilea miner blocat in subteranul Minei Lupeni – unde s-a prabusit tavanului unei galerii- a fost scos la suprafata decedat, vineri dimineata, dupa 15 ore de cautari ale salvatorilor. Primul miner scos din subteran a fost transportat la Spitalul Floreasca, iar potrivit medicilor starea…