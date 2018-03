Cel mai recent bilant in 7 ani de razboi in Siria: Peste 350.000 de morti, dintre care aproape 20.000 erau copii (OSDO)

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Siria a facut aproximativ 511.000 de morti din 2011 si pana in prezent, potrivit unui nou bilant prezentat luni de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in contextul in care conflictul sirian intra in aceasta saptamana in al optulea an, relateaza Reuters. Aproximativ 85%…

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de EFE.

- Stephan Dujarric a declarat ca bombardamentele si raidurile aeriene din regiunea Ghuta de Est, care se afla in apropierea Damascului, continua, impiedicand accesul ajutorului umanitar in zona de conflict. "Continuarea ostilitatilor in Ghuta de Est au rezultat in cel putin 100 de morti in ultimele…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Mircea Rednic a fost antrenorul lui Dinamo in mai multe mandate, cel mai recent durand un an, din vara lui 2015. Recent, a povestit motivele rupturii de clubul alb-rosu si a comentat numirea lui Florin Bratu, fostul sau elev, pe banca tehnica, afirmand ca cel mai mare contestatar al ex-atacantului s-a…

- Un prim bilant comunicat marti de presa locala indica peste 30 de morti in urma puternicului seism cu magnitudinea 7,5 care a zguduit centrul Papua Noua Guinee in noaptea de duminica spre luni. Echipele de interventie incearca sa ajunga in zona montana afectata, informeaza AFP. Desi comunicatiile telefonice…

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Anglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.”Patru persoane au murit in explozia care a avut loc intr-o proprietate…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit ultimului bilant anuntat, astazi, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele trei victime aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate antigripal. Este vorba despre un barbat…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera,vine cu noi dezvaluiri, dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Vedeta spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț.Citeste si: Accident GRAV: O ambulanta SMURD,…

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…

- Numarul deceselor din cauza gripei, in crestere. Alte cinci persoane, din trei judete diferite, au murit. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca au fost confirmate alte cinci decese cauzate de virusul gripal. Numarul total al deceselor din acest sezon a ajuns la 45. Este vorba despre…

- Am avut ocazia rara de a zbura cu un elicopter american Black Hawk deasupra unei parți a provinciei Kandahar, acolo unde este situata și baza aeriana NATO. Forțele Statelor Unite efectueaza, la un anumit interval de timp, zboruri de recunoaștere in zona. Foto: Ionuț Iordachescu Perspectiva din elicopter…

- Jurnal de front din Afganistan. Jurnaliștii Libertatea Dragoș Sasu si Ionuț Iordanescu vor transmite, timp de doua saptamani, din inima celui mai lung razboi din istoria moderna. Inceput in urma cu 17 ani, razboiul din Afganistan si-a dorit sa alunge de la putere gruparile extremiste care protejau…

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei statii de metrou, au anuntat joi autoritatile. Infiltratia brusca produsa miercuri noaptea a inundat spatiul din…

- Echipele de salvare depun eforturi contracronometru pentru a gasi supravietuitori si pe cei 76 de disparuti in urma cutremurului produs in largul coastei de est a tarii, in apropiere de orasul Hualian, si care s-a soldat cu sapte morti si 256 de raniti, relateaza miercuri EFE. La operatiunile de…

- Recent doisprezece copii din satul Filipeni, raionul Leova, cu varste cuprinse intre 4 și 7 ani, au ajuns la spital dupa ce ar fi contactat virusul hepatitei A. Cum ne dam seama ca am fost infectați cu acest virus, care sunt simptomele?

- Recent, a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiție ”Inființarea unui parc nou in orașul Topoloveni” și prin intermediul platformei electronice MySmis. Investiția va fi realizata in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 5, in valoare totala de aproximativ 4 milioane lei, din…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldindu-se cu cel putin cinci morti, transmite News.ro. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sint la fata locului si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre elicoptere.…

- Recent ales in funcția de președinte interimar al filialei județene PSD, președintele Consiliului Județean Timiș nu se teme de puterea pe care o deține. Atat din punct de vedere administrativ, dar și din cel politic, mizele sunt mari, intrucat la mijloc sunt proiecte in valoare de sute de mii de lei…

- Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere.Autoritatile au identificat sapte din cele 14 persoane decedate, intre acestea numarandu-se si doua minore.Dintre raniti, unii sunt in…

- Un numar de 41 de persoane au murit si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala),…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Presedintele Donald Trump prezinta o stare de sanatate "excelenta" si este apt din punct de vedere mental sa-si indeplineasca atributiile, a declarat amiralul Dr.Ronny Jackson, medicul oficial al liderului de la Casa Alba. "Stare generala de sanatate a presedintelui este excelenta", a declarat…

- In razboiul din Yemen au fost raniti sau ucisi 5.000 de copii, iar alti 400.000 sunt subnutriti sever si risca sa moara, potrivit Unicer, citata de Guardian. De asemenea, intr-un raport publicat marti, Unicef afirma ca aproape 2 milioane de copii sunt in afara sistemului de invatamant.

- Cel putin doua persoane au murit, cateva zeci au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs duminica dimineata in sudul acestui stat sud-american, informeaza NEWS.RO, citand agentiile…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai cunoscute si dorite vedete din showbiz-ul autohton. Recent, pe contul personal de socializare, prezentatoarea TV a explicat ce reprezinta pentru ea seductia, iar mesajul sau a fost apreciat si impartasit imediat de fani. A

- O cunoscuta companie americana, care in Romania controleaza o treime din piata produselor de ingrijire pentru copii, a fost data in judecata, fiind acuzata ca nu a avertizat consumatorii ca anumite produse pot cauza cancer. Recent, compania a pierdut un alt proces intentat impotriva acesteia

- Reacția lui Emanuel Ungureanu, dupa ce Mihai Lucan a facut plangere penala pe numele lui: ”Incearca sa faca tot ce poate pentru a distrage atenția de la marea problema pe care o are, nu cu mine, ci in raport cu faptele lui abominabile”, a declarat deputatul USR, la interviurile Libertatea.ro. De altfel,…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 23 de persoane au murit in urma unei explozii din orasul sirian Idlib. Autoritatile nu au putut identifica imediat despre ce fel de atac este, insa Observatorul a informat ca explozia, care a avut loc in districtul Thalatheen, ar fi putut fi cauzata de o masina incarcata cu explozibil,…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi sambata in Siria in noi raiduri ale aviatiei siriene si ruse in regiunea Ghouta de est, controlata de rebeli si supusa aproape zilnic bombardamentelor, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, transmit…

- Recent a iesit la iveala faptul ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a devenit in luna februarie tatal celui de-al treilea copil, totul in mijlocul unui val de speculatii referitoare la disparitia sotiei sale, Ri Sol-ju, care nu si-a mai facut aparitia public de la finalul anului 2016. Informatia a fost…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- "Dupa 28 de ani de pseudo-democrație, Romania este mai dezbinata ca oricand. In acest moment, putem vorbi chiar de doua Romanii, una MUTA, a imbuibaților, și una VOCALA, combativa dar neputincioasa, formata din restul populației.", a scris Dan Vasile Mihale intr-un editorial publicat pe Realitatea.net."Prima,…

- O familie din Capitala risca sa ramana in strada. O mama si cei patru copii ai sai locuiesc in subsolul unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Spatiul le-a fost oferit temporar, in anul 2000, de autoritati. Recent insa, in acelasi subsol, a fost deschis un magazin.

- Doi oameni au murit si alti 10 au fost raniti in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, marti noaptea, pe DN 1 – E60, in localitatea Lugasu de Jos, judetul Bihor. Trei dintre victime sunt copii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Alunecarea de teren provocata de ploile torentiale care au afectat sambata dimineata Villa Santa Lucia, un sat izolat din Chile, s-au soldat cu moartea a 11 persoane si disparitia altor 15, potrivit unui nou bilant publicat duminica de autoritatile chiliene si citat de AFP si EFE Majoritatea…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Cel putin doi oameni au fost ucisi si mai multi au fost raniti in atacuri cu cutitul, joi seara, la Maastricht, in sudul Olandei, a precizat politia, citata de Reuters.Intr-un comunicat, politistii au indicat ca au existat doua incidente, petrecute la cateva sute de metri unul de celalalt,…

- Premierul Edouard Philippe se duce la locul coliziunii intre un tren si autobuz scolar, soldate cu patru morti si sapte raniti grav, joi dupa-amiaza, la Millas (Pyrenees-Orientales), potrivit anturajului sau, relateaza AFP. Premierul, care prezida o conferinta cu privire la administratie, la Cahors…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranite, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne.…

- Caz socant în Anenii Noi. Un barbat de 39 de ani si-ar fi strangulat sotia în masina, iar ulterior a mers acasa si s-a spânzurat, scrie publika.md Potrivit oamenilor legii, acesta se afla la evidenta politiei pentru comportament agresiv. Barbatul a avut o interdictie pe…

