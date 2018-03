Stiri pe aceeasi tema

- Duminica s-a produs un incendiu devastator în cladirea cu patru etaje a Centrului Comercial „Winter Cerry” din Kemerovo, Rusia. Potrivit ultimelor informații, numarul victimelor a ajuns la 64 de persoane, printre care mulți copii, transmite serviciul situațiilor excepționale.…

- Cel putin 56 de persoane, intre care 9 copii, au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, informeaza agentia Tass.

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- Cel putin 53 de persoane si-au pierdut viata si alte 16 sunt in continuare date disparute in urma unui incendiu violent izbucnit, ieri, intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in Rusia. Incendiul a izbucnit la un etaj superior al mall-ului, in timp ce multa lume se afla in salile de cinema.…

- Un incendiu s-a produs duminica la un centru comercial din Rusia. Echipele de intervenție lucreaza fara intrerupere in zona. Bilanțul provizoriu arata 53 de morți, printre care 11 copii, 12 raniți, iar alte 64 de persoane sunt date disparute . Incendiul a izbucnit la etajul 4 in zona salilor de cinema,…

- Peste 53 de persoane au murit untr-un incendiu care a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a declarat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, conform agentiei Tass. Incendiul a avut loc in centrul comercial Zimnyaya Vishnya. Se pare…

- Cel puțin 55 de oameni au murit duminica in Rusia dupa ce un centru comercial din orașul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Numarul victimelor inregistrate a crescut brusc in momentul cand salvatorii au reușit sa ajunga in una dintre cele 3 sali de cinema a mall-ului.

- Cel putin 48 de persoane au murit in incendiul produs intr-un centru comercial aflat in orasul minier Kemerovo, scrie BBC. Alte 27 de persoane sunt date disparute, informeaza news.ro.Initial, oficilialitatile ruse a spus ca 64 de persoane sunt date disparute, dar ulterior au precizat ca in…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . UPDATE 8:45 Bilanțul incendiului, revizuit in creștere Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si…

- Cel puțin 48 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in incendiul masiv care a cuprins centrul comercial Winter Cherry din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, spun oficialii ruși, potrivit www.rferl.org. “Mai multe persoane ...

- Un incendiu de proporții a avut loc ieri int-run mall din Federația Rusa. Bilantul incendiului din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a ajuns la 37 de morti, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de interventie, relateaza Interfax.

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Cel puțin 37 de persoane și-au gasit sfarșitul intr-un incendiu cumplit izbucnit intr-un centru comercial din Siberia, iar alte zeci sunt date disparute, printre ele fiind și copii, anunța BBC.

- Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se…

- Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, un oras industrial din Siberia de Vest, a transmis agentia publica rusa TASS, citand mai multi...

- Circa 40 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, ca urmare a unui incendiu puternic care a avut loc intr un centru comercial din Kemerovo.Se pare ca incendiul a izbucnit intr o sala de cinema, distrugand peste 1.000 de metri patrati din centrul comercial. 37 de persoane au decedat in…

- Autoritatile au confirmat ca cel putin 37 de persoane au murit in incendiul care a izbucnit duminica intr-un mall din orasul siberian Kemerevo. Printre victime se numara si 11 copii. Alte 69 de persoane, din care 40 de copii, sunt date disparute, relateaza RT.com. Pe langa acestea, alte 200…

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un mall in Siberia. Trei copii si o femeie au murit dupa incendiul izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo. Focul a izbucnit la etajul al treilea unde se afla un cinematograf si un loc de…

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Cel putin patru persoane, printre care trei copii, au murit, duminica, in Rusia dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Salvatorii au reusit sa salveze 120 de persoane, conform Ministerului regional pentru situatii de urgenta. Victimele se…

