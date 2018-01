Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBECVisezi la o schimbare majora in viata ta, dar parca ti-e frica sa pornesti fara o analiza anterioara sau fara niste cunostinte solide in acest sens. Ai avea mare nevoie de un sfat de la cineva care a trecut prin situatii similare si te-ar putea indruma sau de la o persoana…

- Peste 6.000 de candidati s-au prezentat, miercuri, la Scoala de Politie din Campina, judetul Prahova, pentru inscrierea la primul examen de admitere organizat iarna, unde sunt disponibile 1.300 de locuri pentru viitorii politisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Leu Horoscopul 2018 pentru Leu arata ca anul acesta va actiona ca un val racoritor care va sterge presiunile din anul precedent. Va veti simti mult mai relaxat, deoarece confuzia nesfarsita si tensiunile se estompeaza in cele din urma. Dar trebuie sa va onorati aceste schimbari pozitive…

- Astazi, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa. In cadrul acesteia, seful Politiei Romane a primit termen sa raspunda la cateva intrebari legate de pedofilul politist. ‘Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina si…

- Dana Grecua anunțat in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea ca a revenit la numele pe care il purta inaintea casatoriei. Vestea a venit ca un traznet pentru apropiații vedetei și pentru cei care o indragesc pentru ca nu se așteptau deloc la așa ceva, mai ales ca Dana pare sa fie mereu o persoana hotarata,…

- Care dintre cele doua fete este mai fericita? Dupa ce ai ales raspunsul care ti se pare corect, te invitam sa ii citesti interpretarea. A - Emisfera stanga a creierului tau este mai dezvoltata decat cea dreapta. Iti este usor sa inveti matematica, limbi straine si sa rezolvi probleme de logica.…

- „Lumea se simte neliniștita și imparțita, iar Facebook are multe de facut – fie ca trebuie sa ne protejeze comunitatea de abuz și de ura, de a ne apara impotriva ingerințelor statelor naționale, fie sa ne asigure ca timpul petrecut pe Facebook este petrecut bine”. „Provocarea mea personala…

- HARTA SALARIILOR din Romania. Clujul se apropie de Bucuresti 2.684 de lei net castiga in medie pe luna un clujean. Cu doar 335 de lei mai putin decat un bucurestean, insa cu 1.319 lei mai mult decat in teleorman, judetul de la coada clasamentului, in care romani au cele mai mici salarii. Angajatii…

- Raiffeisen Bank a majorat estimarea privind cresterea PIB in 2017, de la 5,7% la 6,8%, in baza evolutiei economiei in primele noua luni ale anului, cand datele oficiale au aratat un avans de 7% fata de ianuarie-septembrie 2016. Cresterea PIB s-a bazat pe avansul rapid al consumului, cu 13,3%…

- Marian Dima Federatia Romana de Fotbal a stabilit, in ultima sa sedinta de Comitet Executiv, regulile dupa care se vor sustine meciurile de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Prahova – judet care nu ratat niciodata promovarea, in ultimul deceniu – va fi reprezentata la acest baraj, foarte probabil,…

- Va propunem un test de cultura generala ce are ca tematica limbile oficiale vorbite in diferite tari ale lumii. Ne puteti scrie la sectiunea comentarii cate raspunsuri ati stiut din cele 10 intrebari.

- "Cel mai destept baiat din energie" a apelat, pentru a fi sprijinit sa pastreze contractele pe care firmele sale le aveau cu Hidroelectrica, la Elena Udrea, desi aceasta il critica public, potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii anticoruptie. "El este considerat 'cel mai destept baiat…

- Testele sunt in general facute pentru a-ți testa atat inteligența, cat și atenția, iar testul pe care ti l-am pregatit este unul dintre cele mai dificile. Mulți nu reusesc sa-l rezolve in mai putin de 15 secunde.

- Marți, in Sala Polivalenta din Craiova, va avea loc Cupa Campionilor Oltenia, competiție de old-boys care va alinia la stat formații precum Craiova Maxima, Rapid, Steaua sau Dinamo. La conferința de presa din urma cu doua zile, city managerul Craiovei, Sorin Manda, i-a facut o propunere deosebita lui…

- Papa Francisc spune, intr-o emisiune televizata, ca trebuie evitat ''dialogul cu Satan'', ''o persoana'' foarte inteligenta, care are o mare putere de convingere, informeaza AFP.Satan personifica ''raul, nu incertitudinea'', explica papa Francisc intr-un fragment din aceasta emisiune, ''nu…

- Oana Radu, detalii incendiare din dormitor. Vedeta a raspuns sincer la mai multe intrebari, in urma unei provocari din partea realizatorilor Madalina Balan si Adi Cristescu. Provocarea era ca artista și cei prezenți in platoul emisiunii, sa guste din mai multe feluri de mancare ciudate. “Vrei sa vomit…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud organizeaza joi, 14 decembrie 2017, ora 15:00, in sala de conferinte "Gavril Scridon" a Bibliotecii Judetene (Bistrita, str. Alexandru Odobescu, nr. 11), decernarea Premiilor Concursului "Fii in carti!. Provocarea…

- Președintele Igor Dodon susține ca nu va semna niciun decret privind revenirea fostului premier Iurie Leanca, actual vicepreședinte al Parlamentului, in Guvern. „Nu voi accepta sub nicio forma candidatura lui Leanca in Guvern. Leanca trebuie sa stea langa colegul lui. El știe care”, a declarat astazi…

- Petele de rugina din cada și chiuveta sunt greu de eliminat, de aceea este bine sa iei masuri din timp. In loc sa dai banii pe soluții scumpe, poți folosi doua alimente care se gasesc in orice bucatarie: sare și oțet de vin. Toarna intr-o sticla 100 ml de oțet, peste care adauga doua linguri de sare.…

- Ceața misterioasa care s-a instalat în Londra în urma cu 65 de ani, atunci când mii de persoane și-au pierdut viața, ridica semne de întrebare și în ziua de astazi. Londra a fost învaluita într-o ceața densa, care a ținut timp ce cinci zile și…

- Facebook a anuntat ca foloseste inteligenta artificiala pentru a preveni sinuciderile. Algoritmii analizeaza continutul publicat de utilizatori pe reteaua de socializare pentru a gasi indicii, in clipuri video si mesaje. Astfel, in cazul in care depisteaza tendinte suicidale, programul raporteaza acest…

- La 2 decembrie, locuitorii din Chișinau, care vor sa-și cunoasca nivelul de inteligența, vor putea trece un test IQ la «Liceul Spiru Haret» din capitala. Acest test pentru nivelul de inteligența este conceput pentru persoanele mai in virsta de 10 ani. Tinerii sub 18 ani in 15 minute vor trebui sa raspunda…

- Garry Kasparov (54 de ani), marele jucator de sah originar din Rusia, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al unei conferinte organizate marti de Profit.ro la Hotel Marriott din Capitala. Kasparov a facut o paralela intre lumea afacerilor si sportul de pe tabla cu 64 de patratele,…

- Utilizarea tehnologiei standardizate NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) a fost testata de Vodafone Romania si OMV Petrom in industria de petrol si gaze, cele doua companii verificand aceasta tehnologie pe echipamente situate in proximitatea sondelor in productie, in zone izolate, fara acces la internet…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a dat publicitatii, in 13 noiembrie, un comunicat pe tema punerii sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA pentru frauda cu fonduri europene, mentionand ca DNA a subliniat rolul OLAF.

- Un barbat care calatorea cu avionul din Columbia a avut o supriza nu tocmai placuta atunci cand si-a primit portia de mancare in timpul zborului. Intrebat de o stewardesa ce preferinte culinare are, acesta a mentionat ca e vegetarian si doreste un astfel de meniu.

- Cristiano Ronaldo, atacantul lui Real Madrid, care a marcat un singur gol in 630 de minute de LaLiga, e criticat și in familie. "Cand nu marchez, mama imi pune intrebari, fiul imi pune intrebari, sora mea, fratele meu. Toți imi spun: «Ce-ai pațit?»" . Nu e un moment bun pentru Cristiano Ronaldo. Nu…

- Fostul presedinte roman Traian Basescu sustine ca Federatia Rusa nu va accepta niciodata extinderea frontierei Uniunii Europene si a Aliantei Nord Atlantice, cuprinzand si Republica Moldova. Totodata, el mentioneaza ca prioritatea Uniunii Europene pentru urmatoarele decenii este extinderea catre Peninsula…

- Sa gasesti diferente si sa vezi unde sunt diferite animale sau obiecte ascunse reprezinta exercitii foarte bune pentru creierul uman. Te-ai gandit vreodata ca, totusi, un simplu test de inteligenta te poate pune in dificultate?

- Ce fac tinerii de dragul vizualizarilor pe YouTube si a popularitatii? Impart bani si provoaca lumea pe strada. Exista la noi un vlogger care este urmarit pentru toate experimentele sale sociale si trasnite.

- Microsoft doreste sa gaseasca o cura pentru cancer folosind ultimele tehnologii in materie de inteligenta artificiala, abordand organismul bolnav precum un sistem computerizat care are o eroare.

- Inaugurat vineri, 9 noiembrie, in meciul CSU Craiova - Slavia Praga 0-4, stadionul de la Craiova ar putea intra rapid in reparații. Construit cu aproximativ 60 de milioane de euro, arena din Banie a avut mari probleme la meciul de deschidere, gazonul cedand rapid. Deja sunt discuții sa se schimbe suprafața…

- Membrii societații civile pot trimite intrebari pentru proba de interviu a candidaților la funcția de președinte ANI. Potrivit legislației, evaluarea candidaților in cadrul interviului se va desfașura sub 3 aspecte, unul dintre care va include intrebari formulate de catre societatea civila.

- Invitat la emisiunea ProSport LIVE, Erik Lincar, antrenor la Academica Clinceni, in Liga 2, a dat curs provocarii "Totul despre colegii mei", vorbind despre perioada petrecuta la Steaua. Oradeanul care si-a facut o parte a junioratului la Bordeaux a adunat 5 selectii in nationala Romaniei si a fost…

- Evenimentul urmeaza sa se desfasoare in sala de conferinte A03 din Corpul T, corpul de cladire al Rectoratului, sala aflata la parter, in intervalul orar 14-18.30. Workshopul are ca obiective prezintarea elementelor de baza ale conceptelor de Machine Learning si Deep Learning, dar si initierea tinerilor…

- Producatorul de anvelope premium Nokian Tyres a obținut o noua serie de evaluari excepționale anul acesta in testele independente dedicate anvelopelor de iarna, organizate de cluburile de automobile europene și publicațiile de specialitate. Grație inovației sale continue, standardului de calitate premium…

- Senatorul liberal Florin Cîțu a lansat "o provocare" premierului Mihai Tudose, ministrului Muncii, Olguța Vasilescu, și ministrului Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, și le propune "sa plece acasa" daca în

- Deputatul PNL Mara Calista, “ingrijorata” pentru indemnizatiile viceprimarilor de comune mici in Politic / Dincolo de legiferare, fiecare deputat sau senator poate adresa intrebari si interpelari Guvernului, ministrilor sau altor conducatori ai organelor administratiei publice. Concret,…

- Progresele in cercetarea medicala cresc in paralel cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Testele de diagnosticare a cancerului utilizeaza acum AI pentru a fi mai eficiente in detectarea creșterii tumorilor, iar un studiu arata cat de eficiente ar putea fi acestea. Un nou sistem endoscopic asistat…

- Senatorul PSD Florin Carciumaru, fost membru in AGA la Pandurii, a comentat la Radio Infinit despre riscul ca Pandurii sa intre in faliment și brandul sa dispara. „A murit și brandul Rapid, a murit și brandul nu știu care. Nu...

- Ajunsa la a patra editie in actuala forma de organizare, „Camara bunicii" a devenit un eveniment-sarbatoare nu doar pentru scoala din Banesti, ci si pentru intreaga comunitate locala din comuna Fantanele. Provocarea de a avea cea mai frumoasa prezentare cu cele mai interesante produse ...

- Finala ediției din acest an a Cupei Davis, intre echipele de tenis ale Franței și Belgiei, programata in perioada 24-26 noiembrie pe arena Pierre Mauroy din Lille, se va disputa mai mult ca sigur cu casa inchisa, informeaza presa franceza. Cele 27.000 de bilete disponibile pentru aceasta…

- Prezentata ca un proiect care va ajuta la asigurarea „stabilitatii financiare a economiei” noua „lege pentru reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominaliere”, pusa in dezbatere publica la inceputul acestei saptamani, are mai multe pasaje care…

- Un sistem AutoML a reusit sa depaseasca un record in catalogarea imaginilor in functie de continutul lor, avand un scor de 82%. In mai anul acesta, Google a prezentat noul sau proiect numit AutoML, unde inteligenta artificiala (AI) ajuta la crearea altor programe care utilizeaza inteligenta artificiala.…

- Marcel Pușcaș, membru fara drept de vot in Comisia Tehnica a FRF, se afla in aceste zile in concediu medical, dar cand se va intoarce la munca nu va mai avea același birou. Fostul fotbalist de la Steaua și Rapid a fost mutat din biroul pe care-l avea la etajul 2 din cladirea mare a Federației in sediul…

- Clienții bancilor pot economisi timp in situația in care vor solicita credite garantate cu ipoteci pe imobile. Extrasul de carte funciara obținut online, accesand site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), este recunoscut de reprezentanții Asociației Romane a Bancilor.

- Septembrie 2012. Inainte de a lua startul noul an școlar, directorul Colegiului Național ”Simion Barnuțiu” din Șimleu Silvaniei, prof. Teodor Crișan, a fost schimbat. Nimeni nu știe in mod clar, concret de ce s-a petrecut mutarea. Nimeni nu-l contesta pe noul director, profesorul de istorie IOAN COSTELAȘ.…

- AFC Rapid, una dintre favoritele la promovare, a obținut astazi o victorie reconforanta in etapa a 9-a din Liga 4-a București. Giuleștenii s-au impus cu 3-1 in deplasare, pe terenul "satelitului" Progresului Spartac. "Veteranul" Daniel Niculae a reușit o "dubla", pe lista marcatorilor trecandu-și numele…

- Derby-ul Vestului, dintre ASU Poli si UTA Arad, n-a fost lipsit de incidente. La pauza meciului de pe "Dan Paltinisanu", suporterii aradeni au incercat sa intre peste fanii timisoreni aflati la tribuna, moment in care a izbucnit o bataie, iar fortele de ordine au fost nevoite sa intervina.…

- Ambasada Suediei in Romania lanseaza provocarea publica #7DayChallengeRomania și ii incurajeaza pe romani sa aiba un stil de viața mai sanatos și mai responsabil și sa ii inspire pe oamenii din jurul lor sa reflecteze asupra stilului lor de viața și asustenabilitații mediului inconjurator (reciclare,…