Cel mai rapid caricaturist din lume, la 64 de ani Cu toate ca a facut handbal și atletism in tinerețe, a inceput sa deseneze de la 5 ani. Probabil inainte sa știe sa scrie. La 7 ani i s-a publicat prima caricatura. Azi e in Cartea Recordurilor cel mai rapid caricaturist din lume. A batut calculatorul cu 4 secunde. In plus, in Guiness Book, e trecut cu 131 de caricaturi dupa model (adica niște oameni pozau și el ii desena) in doar o ora. Adica o caricatura la 27 de secunde. Și, spre deosebire de atletism, unde nu poți sa fii campion și la viteza și la rezistența, Popa’s e și cel mai rezistent. A facut, potrivit stiri tvr.ro, aproape 3000… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

