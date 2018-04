Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat joi ingrijorarea ca grupul Amazon al lui Jeff Bezos, declarat in martie de Forbes nr. 1 in topul averilor pe plan mondial, plateste impozite prea mici. "Mi-am exprimat preocuparile cu privire la Amazon inca dinainte de alegeri. Spre deosebire…

- Elon Musk detine in prezent actiuni Tesla in valoare de 12 miliarde de dolari. Conform noului plan de compensatii, valoarea Tesla ar trebui sa creasca la 650 de miliarde de dolari, de la 55 de miliarde de dolari in prezent. Aceasta nu inseamna ca valoarea unei actiuni va creste de 12 ori, pentru…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a carui avere este estimata la 130 de miliarde de dolari, facandu-l cel mai bogat om de pe planeta si probabil din tot universul. Poate intr-o zi se va aventura in spatiul cosmic intr-una dintre rachetele sale pentru a cauta o forma de viata cu mai multi bani, conform…

- Scandalul Cambridge Analytica, in care firma de consultanța politica ce l-a ajutat pe Donald Trump in campanie și a pledat pentru Brexit a accesat datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook , a dus la o campanie de ștergere a aplicației. Numita #DeleteFacebook, aceasta este acum un adevarat…

- Statele Unite nu cauta un razboi comercial prin impunerea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, dar nu se tem de unul, a afirmat, marti, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, dupa reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20, care a avut loc in…

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Informatia a fost obtinuta de agentia Reuters, care scrie ca vor fi produse cinci sezoane. Suma este uriasa, daca tinem cont ca trilogia "Stapanul inelelor" a costat aproape trei sute de milioane de dolari. Actiunea se va desfasura inaintea intamplarilor din trilogie, dar deocamdata nu se stie nimic…

- Cand Yngve Slyngstad ia o decizie, investitorii din intreaga lume isi iau notite, scrie Politico. Norvegianul conduce cel mai mare fond de investitii guvernamental si aproximativ 885 mld. dolari din petrol sunt pusi deoparte pentru generatiile viitoare. Fondul pe care il conduce norvegianul este cel…

- La doar 14 ani, Sabrina Pasterski construise deja un prototip de avion. Opt ani mai târziu, tânara de 22 de ani este o absolventa a Massachusetts Institute of Technology si un candidat la studii doctorale la Harvard. Exploreaza câteva dintre cele mai complexe probleme…

- Decizie drastica venita de la Casa Alba! Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati, transmit DPA si Reuters. Reacțiile urmare…

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Tiriac este singurul roman prezent in clasamentul Forbes. Pe locul intai se afla fondatorul Amazon. Este cea mai bogata persoana din toate timpurile. Ion Tiriac este detinatorul a 112 miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa locul…

- Un numar record de 2.208 miliardari au fost inclusi in cea de a 32-a editie a clasamentului anual al miliardarilor lumii elaborat de Forbes. "Cei superbogaţi au continuat să se îmbogăţească, majorând decalajul dintre ei şi ceilalţi", au subliniat editorii…

- Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume. Fondatorul gigantului magazin online Amazon l-a intrecut pe Bill Gates dupa ce a inregistrat in ultimul an profituri fabuloase, de aproape 40 de miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

- Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari in construirea unui ceas care sa contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea caruia un munte intreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge.

- Oamenii foarte bogați ar trebui sa plateasca taxe ”semnificativ mai mari”, a declarat miliardarul american Bill Gates, cofondator al Microsoft și al doilea cel mai bogat om din lume, scrie MarketWatch . ”Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar…

- Compania Amazon, deținuta de cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, le ofera angajaților sume de pâna la 5.000 de dolari, pentru a demisiona, potrivit Business Insider.Strategia de a plati oameni pentru a demisiona poate parea bizara, însa se poate dovedi eficienta, încât…

- Stirea ca Jeff Bezos, fondatorul Amazon, l-a intrecut pe Bill Gates a facut inconjurul publicatiilor din intreaga lume. La 10 ianuarie 2018, potrivit The Bloomberg Billionaires Index, averea lui Bezos...

- In mesajul presedintelui Donald Trump lansat pe Twitter, isi exprima indoiala vis-a-vis de JUSTITIA care voit sau din greseala distruge vietile si carierele oamenilor. Exact cu aceste probleme se confrunta Romania de cativa ani.

- Scaderile de la bursa i-au costat pe cei mai bogati 500 de oameni din lume in total peste 90 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin cite un miliard fiecare. Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut averea diminuata cu mai mult de 5 miliarde dolari. Omul de afaceri Warren Buffett a pierdut si el 3 miliarde si jumatate. Aproape tot atat si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg.…

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Amazon a devenit cel mai valoros brand din lume, depașind Apple și Google, potrivit topului Global 500 , realizat de catre compania de consultanța Brand Finance. Top 10 este dominat de companii de tehnologie, doar doua nume fiind din alte domenii. Gigantul american este cel mai mare retailer online…

- Barry si Honey Sherman, cei doi miliardari gasiți morți in Canada, au fost uciși. Medicii legiști au stabilit in urma autopsiilor ca soții au fost strangulați. Dezvaluirea contureaza acum mai mult ipoteza avansata de detectivii particulari, angajați de copiii cuplului, in cazul morții suspecte. Procurorii…

- Jack Ma, cel mai bogat chinez, omul care a fondat compania Alibaba, a vorbit la Forumul Economic de la Davos despre principiile pe care se bazeaza in viata si care l-au adus unde este acum. Aflat pe locul 23 in topul Forbes, cu o avere de 41 de miliarde de dolari, Jack Ma a dat si sfaturi celor care…

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, și a depașit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money.

- Veste importanta de la Casa Alba! Donald Trump s-a supus vineri la prima vizita medicala anuala din mandatul sau prezidential. Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat ca președintele SUA are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun. Care…

- Jeff Bezos a devenit saptamana aceasta cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea sa neta a urcat la 105,1 miliarde de dolari, doborand astfel recordul stabilit de Bill Gates in 1999. Seful Amazon il inlocuise pe Gates la varful topului celor mai bogati oameni din lume inca din octombrie…

- Jeff Bezos lansa in 1994 compania Amazon, care a intrat pe piata ca magazin online de carti si a ajuns in cativa ani cel mai mare retailer din lume. El a ajuns, azi, cel mai bogat om din toate timpurile, cu o avere estimata la 105,1 miliarde de dolari, depasindu-l pe Bill Gates, seful Microsoft. Iata…

- Michael Wolff este autor, eseist si jurnalist american, castigator al premiului Mirror si National Magazine. Este autorul a sapte carti, printre care si o biografie a lui Rupert Murdoch – presedintele Fox News Channel - si cartea momentului pe Amazon si Apple iBooks Store, „Fire and Fury –…

- Președintele american Donald Trump i-a raspuns dictatorului Coreei de Nord, Kim Jong-Un, care afirmase ca are pe birou „butonul nuclear” in permanența. „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca ‘butonul nuclear este permanent pe biroul sau”, informați-l ca eu am de asemenea un buton nuclear…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Recunoașteți vedeta deghizata in Donald Trump? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani, show prezentat de Dan Negru, la Antena 1, au recunoscut-o imediat.