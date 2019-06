Stiri pe aceeasi tema

- PSD va evalua prin sondaje șansele candidatului partidului la alegerile prezidențiale, sondaje care vor masura candidați independenți, a declarat marți seara premierul Viorica Dancila.Având în vedere ca în 11 august începe strângerea de semnaturi pentru alegerile…

- ”Din pacate ne așteptam și la asemenea intemperii. Inca din seara producerii evenimentelor, atunci in județul Calarași, am discutat cu doamna premier, dar m-am sfatuit și cu președintele partidului, Liviu Dragnea, pentru ca suntem Guvern politic, ulterior am acționat cu echipele din teren, cu colegii…

- Un numar de 20.500 de gospodarii si circa 58.000 de persoane vor putea beneficia de servicii de internet, televiziune si telefonie fixa, in urma semnarii actului de operationalizare a Lotului 1 din proiectul Ro-Net, a declarat, miercuri, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru…

- Solicitare de clarificari vizand viitorul pensiilor private obligatorii Foto: Arhiva. Asociatia Participantilor la Fondurile de Pensii solicita reprezentantilor Guvernului clarificari cu privire la viitorul sistemului de pensii private obligatorii din România. Asociatia are în…

- ​Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat miercuri, la Titu, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019, înscrierile urmând sa înceapa în 12 aprilie. Suma alocata este de 320 milioane lei, pentru circa 35.000 de prime de casare, cuantumul primei…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat miercuri, la Titu, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019, inscrierile urmand sa inceapa vineri, 12 aprilie. "Azi sarbatorim a 15-a editie a lansarii programului Rabla de reinnoire a parcului auto national. Romanii…

- Amnistia fiscala, promisa in mai multe randuri de oficiali ai PSD și ai Guvernului, se va aplica, cel mai probabil chiar de luna aceasta, companiilor, scrie Hotnews. Practic, firmele vor ramane doar cu datoria principala catre ANAF, dobanzile și penalizarile fiind taiate. Președintele…

- Dacian Cioloș a cerut, in numele Alianței USR-PLUS, Guvernului și PSD introducerea in legislație a monitorizarii electronice a tuturor alegerilor din Romania, pentru a elimina suspiciunile privind fraudarea celor doua acțiuni de vot, conform Mediafax.Citește și: Ioan Mircea Pașcu, informație…