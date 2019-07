Producatorul polonez PESA este singurul ofertant la licitatia pentru innoirea parcului de tramvaie a CTP Iasi cu 16 bucati. Procedura a fost intarziata mai bine de trei luni in urma interesului manifestat de companii: peste 150 de clarificari a comunicat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), autoritate ce organizeaza licitatia, in numele municipiului Iasi. Cu toate acestea, singura oferta in termen a apartinut PESA Bydgoszcz. Proi (...)