Cel mai popular ou de pe Instagram! Are peste 30 de milioane de likeuri

Nu este nimic special cu acest ou. E un simplu ou. Nu are diamante incrustate, nu are un canal de Youtube popular si nici macar nu este tinut in mana de vreo mare vedeta. Este doar un ou care a primit peste 30 de milioane de inimioare de la utilizatorii de pe Instagram. Astfel a detronat-o pe Kylie Jenner care detinea recordul, cu 18 milioane de like-uri la o poza. View this post on Instagram stormi webster A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST Kylie a postat pe Instagram, in februarie 2017, o poza cu fetita ei Stormi, iar fanii sai au indragit-o instant si i-au acordat…