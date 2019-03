Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai poluat oras din Romania se afla in Moldova! A reusit sa detroneze chiar si Capitala. Surprinzator este ca Bucurestiul nu e nici macar in top 3 al celor mai poluate orase din tara. Cel putin asta arata cel mai recent studiu facut de o organizatie elvetiana.

- Pentru al treilea an la rand, cea mai periculoasa sosea din Romania a fost Drumul National 1. Aici, anul trecut au avut loc 587 de accidente in care au murit 80 de oameni. Este urmat de DN2, care pleaca din Capitala si strabate Moldova. Pe acest drum, 89 de persoane au pierit anul trecut, in 491 de…

- Primavara incepe cu slavirea martisorului. Festivalul dedicat acestui simbol national a debutat aseara la Palatul National "Nicolae Sulac" din Capitala cu un concert de exceptie care a reunit zeci de interpreti renumiti.

- La primul test electoral și-au exprimat opțiunile aproape 60.000 de votanți. In saptamana care a trecut participarea a fost la jumatate (29.992 voturi exprimate). Diferența consta, cel mai probabil, in descurajarea rețelelor de susținatori activate de Gabriela Firea și Klaus Iohannis, in București,…

- Vicepresedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, Marin Bodale, a declarat, miercuri, ca exista opt fizicieni medicali falsi care lucreaza in spitale, majoritatea fiind in Bucuresti, la spitale publice sau private. ”Au fost care au practicat si in Iasi la Institutul Regional…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica primește o noua provocare politica. Chiar daca nu s-a gandit inca la numele partidului, omul de afaceri Gigi Becali vrea sa revina in scena politica. Pentru inceput și-a pregatit o lista cu 46 de persoane, carora le cere sprijinul. Fara ei nu va inființa partidul.…

- Un nou val de ninsori loveste Romania. Meteorologii au emis o informare de vreme rea valabila pana maine la pranz. In mare parte din tara vor cadea ninsori abundente, iar in zonele de munte zapada va fi viscolita.