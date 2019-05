Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de persoane si-au pierdut viata in regiunile din sudul si estul Africii de Sud in urma ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Echipele de interventie au cautat printre resturile locuintelor si altor…

- Sumele transferate de catre locuitorii unei tari bogate spre tara lor de origine mai saraca ar urma sa ajunga la 550 miliarde de dolari in 2019 si vor deveni principala sursa de finantare externa a statelor emergente, a indicat Banca Mondiala, citata de AFP. Institutia financiara a confirmat…

- "Cand esti tanar, primul milion este important, dar apoi numerele nu mai inseamna prea mult. Intr-o zi, am scos 10 milioane din cont, am pus banii in masina si i-am dus acasa, in camera mea. M-am uitat la ei si m-am gandit: 'Acum cred ca am bani', iar a doua zi i-am dus inapoi la banca", a spus Dangote…

- Conducerea Universitatii din Craiova primeste miercuri, 27 martie, o delegatie a ambasadorilor si consulilor onorifici din Egipt, Sudan, Algeria, Maroc, Africa de Sud, Nigeria, Ghana. Din delegatie vor face parte, intre altii, Excelentele lor Ambasador Ahmed Salah Eldin Abdelsadek (Egipt), ...

- Ciclonului tropical Idai, care s-a abatut la mijlocul acestei luni asupra sudului Africii, a facut deja 350 de victime. Vantul puternic si ploile torentiale au ruinat regiuni intregi din Mozambic, Zimbabwe si Malawi. Cea mai grava situatie este in Mozambic.

- Vantul si inundatiile provocate de ciclonul Idai, care a maturat sud-estul Africii, au afectat peste 2,6 milioane de oameni in ceea ce ar putea fi considerat unul dintre cele mai grave dezastre provocate de vreme din emisfera sudica, au precizat marti oficiali ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU),…

- Romania urmeaza sa treaca la ora de vara, in ultima zi din luna martie. S-ar putea sa fie printre ultimele dați cand romanii vor face asta pentru ca UE negociaza elimitarea schimbarii orei. Cand se trece la ora de vara 2019? Aceasta este intrebarea pe care și-o pun romanii care vor sa se…

- Romania, vicampioana Europei, merge ceas la Cupa Continentala din Tunisia. Dupa ce joi s-a impus clar contra campioanei Asiei, Irak, scor 8-0, elevii lui Marius Mitu au trecut intr-o maniera excelenta și de campioana Africii, Coasta de Fildeș, scor 6-1. Cele doua echipe se mai intalnisera, tot in Tunisia,…