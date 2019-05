Stiri pe aceeasi tema

- Intitulata ''The Persistence of Chaos'', lucrarea contine sase virusi cunoscuti, inclusiv ''WannaCry'', care a dus la blocarea partiala a Serviciului National de Sanatate din Marea Britanie (NHS) in mai 2017 si a perturbat activitatea a 80 de companii doar de pe teritoriul Angliei. Laptopul,…

- Un cardigan purtat de muzicianul Kurt Cobain la ultima ședința foto cu trupa Nirvana a fost vandut pentru 75.000 de dolari la o licitație care a avut loc in Culver City, California, potrivit The Guardian, potrivit mediafax.Muzicianul a purtat acest cardigan la o ședința foto care a fost organizata…

- Un tablou al pictorului francez Claude Monet a fost vandut la New York cu 110,7 milioane de dolari, scrie AFP. Lucrarea a stabilit un nou record pentru pictorul impresionist și este, in același timp, unul dintre cele mai scumpe tablouri din lume.

- Casa de licitatii Christie's a vandut luni la New York tabloul intitulat 'La Terrasse' ('Une terrasse a Grasse') al pictorului francez Pierre Bonnard (1867-1947) cu suma de 19.570.000 de dolari, o suma record pentru o panza a acestui artist obtinuta la licitatie, relateaza EFE. Licitatia…

- Casa de licitatii Christie's a vandut luni la New York tabloul intitulat 'La Terrasse' ('Une terrasse a Grasse') al pictorului francez Pierre Bonnard (1867-1947) cu suma de 19.570.000 de dolari, o suma record pentru o panza a acestui artist obtinuta la licitatie, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Capitalizarea Microsoft a depașit o mie de miliarde de dolari, dupa ce acțiunile companiei au crescut pe bursa, ca urmare a anunțarii unor rezultate financiare peste așteptari. Titlurile Microsoft au urcat cu 4,4%, pana la 130,54 dolari, astfel ca gigantul a depașit Apple, care avea o valoare de 980…

- O femeie și un barbat din Guatemala au fost condamnați la inchisoare. Femeia a fost cea care i-a vandut barbatului bebelușul ei, contra sumei de 520 de dolari. Miercuri, atat femeia, cat și barbatul au fost condamnați la cate cinci ai de inchisoare, potrivit debate.com. In septembrie 2016, femeia, Glenda…

- Legendarul baschetbalist Kareem Abdul-Jabbar si-a vândut la licitatie o parte dintre obiectele obtinute în cariera lui în NBA, strângând aproape trei milioane de dolari (aproximativ 2,65 milioane de euro), informeaza lequipe.fr, potrivit News.ro.El spune ca nu are…