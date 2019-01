Cel mai performant robot de neurochirurgie a fost adus la Iași. Ce minuni poate să facă aparatul Cel mai nou și totodata performant robot folosit in neurochirurgie a fost adus la Spitalul din Iași. Aparatul este folosit in clinici precum cele din Viena și reduce la zero eroarea umana in cazul unor operații extrem de dificile pe creier sau la coloana. Robotul costa 1,2 milioane de euro și va face prima operație peste doua luni, timp in care chirurgii și personalul de specialitate fac cursuuri complexe pentru a invața sa-l manevreze. Aparatul a fost platit de Consiliul Județean Iași. Aparatul combina doua tipuri de scanari, virtuala și reala, a pacientului, și de abia dupa ce toate datele sunt… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

