- Nici nu știm cand au trecut anii! Parca mai ieri o vedeam pe celebra actrița in producții precum ”Charlie`s Angels”, ”Never been kissed” ori ”50 first dates”, aducand un suflu fresh și jovial in comediile hollywoodiene. Drew Barrymore a implinit 43 de ani Timpul n-a stat in loc, insa, iar actrița a…

- Chiar daca cei doi nu și-au terminat relația in termeni tocmai amiabili, se pare ca Rihanna e cam greu de uitat pentru Chris Brown. Artistul a ținut sa-i ureze lui Riri un calduros la mulți ani printr-o postare emoționanta pe Instagram. Acesta a folosit o fotografie a vedetei din copilarie, careia i-a…

- Monica Gabor a publicat o filmare cu fiul lui Mr. Pink, iar fanii au observat imediat detaliul. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare a fi insarcinata, rochia mulata scoțandu-i in evidența burtica de gravida. Deși nu a confirmat acest lucru, internauții au felicitat-o imediat. Monica Gabor traiește…

- Famila „The Bucket List”, care a devenit cunoscuta in mediul online pentru modul nonconformist pe care l-au ales pentru a-și trai viața, se bucura de venirea pe lumea al celui de-al treilea copil. Bebelușul avea cont de Instagram dinainte sa se nasca.

- Brigitte Sfat a mers la tribunal sa depuna actele de divort, dar lucrurile s-ar putea schimba radical. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o imagine in care ține in brațe un ușor buchet de trandafiri, oferit in dar chiar de sotul intelat, Ilie Nastase. Brigitte Sfat a recunoscut ca…

- Saptamana trecuta, Grig Chiroiu, alias Pupaza din serialul ”Trazniții” de la Prima TV, și-a sarbatorit ziua de naștere, ocazie cu care ne-a facut cunoștința și cu familia sa. A fost sarbatorit pe platourile de filmare Cei 48 de ani i-a sarbatorit in sanul familiei sale, dar și alaturi de colegii de…

- Diferitele anunturi de transfer ale lui Alexis Sanchez de la Arsenal Londra la Manchester United pe retelele de socializare au generat cu 75 la suta mai multe interactiuni decat cele pentru cel mai scump jucator al lumii, brazilianul Neymar, la PSG, a anuntat, joi, conducerea clubului englez de fotbal.…

- Consilierii locali din Ocna Mureș au aprobat in ședința situația juridica a terenurilor aflate in imediata apropiere a campului de sonde din localitate, proprietate a unitații administrativ – teritoriale. De asemenea, s-a aprobat și inscrierea/notarea in cartile funciare corespunzatoare a sarcinii ”Imobil…

- Rețeaua de socializare Instagram vine cu una dintre cele mai dorit funcții, printr-o simpla actualizare.Astfel, platforma vine cu o funcție care le va permite utilizatorilor sa partajeze alte postari existente, ale altor persoane.Similara cu ”Share-ul” de pe Facebook,…

- Dupa ce și-a anulat toate concertele pe care le avea programate in turneul internațional El Dorado, ca urmare a lezarii corzilor vocale, Shakira se pare ca a inceput sa-și revina puțin cate puțin, pe semne ca tratamentul a dat roade și artista nu mai are nevoie de operație, operație care i-ar fi putut…

- Surorile Gabor trec prin momente grele. Mama lor, care s-a stins din viața in 2013, ar fi implinit astazi varsta de 57 de ani. Monica Gabor a postat un mesaj dureros pe contul de socializare. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj sfașietor, alaturi de care a atașat o imagine in care apare…

- CHIȘINAU, 4 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse, publicând…

- Posibila contopire a sistemelor de operare macOS si iOS se discuta pe internet inca de la lansarea primului iPhone, insa anul acesta Apple ar putea face primii pasi in aceasta directie. In ciuda faptului ca nu avem informatii oficiale despre acest subiect, exista zvonuri care sugereaza ca noua varianta…

- Facebook a interzis publicitatea pentru monede virtuale, oferte initiale de monede virtuale si optiuni binare pe platformele sale, a anuntat marti operatorul celei mai utilizate retele de socializare din lume. Directorul pentru managementul de produse al Facebook, Rob Leathern, a scris intr-o…

- Dan Negru si regretata Stela Popescu au colaborat de foarte multe ori profesional. Actrita a fost invitata in emisiunile prezentatorului TV, motiv pentru care ea avea numai cuvinte de lauda la adresa lui.

- Simona Halep a ajuns astazi in țara dupa aventura de doua saptamani de la Melbourne (detalii, aici) La plecarea din Australia, Darren Cahill, antrenorul australian al Simonei Halep, a postat o fotografie pe Instagram cu Simona și mama sa, mergand impreuna pe o strada din Melbourne. "Cea mai puternica…

- Zilele astea, familia cantaretului se afla in vacanta in Tenerife. Uite ce mare s-a facut Maya! Are deja 4 ani, pe care i-a implinit in Tenerife, acolo unde se afla in vacanta cu parintii ei celebri, Misha si Connect-R. Cu siguranta, fetita a fost uimita sa treaca brusc de la hainele de iarna cu care…

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- Unele persoane de pe Instagram sunt pur și simplu greu de crezut. Arata întotdeauna bine, chiar și la 7 dimineața, fotografiile fiind atent editate. Ei bine, o antrenoare de fitness ne arata cum e viata de fapt, cea din spatele retelelor de socializare.

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers astazi la Andreea Esca: ” O prezenta ireprosabile la televizor, o femeie plina de viata, haioasa, prietenoasa, mereu gata sa te ajute cu ceva daca ii ceri, sa-ti raspunda daca o intrebi . Trebuie sa recunosc ca imi vine sa intorc capul dupa ea, cand ne intalnim…

- Unul dintre cele mai renumite cupluri de pe micile ecrane a fost format din Joe Lando si Jane Seymou, in serialul din 1993, „Dr. Quinn”. Serialul de mare succes, al carui acțiune se petrece in Vestul Salbatic, relateaza aventurile unei doctorițe care a studiat la Harvard, dar a renunțat la luxul din…

- Thalia a fost impresionata de una dintre cele mai bune artiste din Romania. Celebra cantareata a ramas uimita de Alina Eremia, care i-a interpretat melodia „Equivocada”. Thalia a postat, joi, pe Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa „Equivocada” pe care aceasta a cantat-o.…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a tot speculat zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Anuntul revenirii Mirelei Vaida pe TV a fost facut pe pagina de Instagram a celor de la Antena…

- Elevii din Cluj nu vor mai avea voie sa intre cu mobilele în salile de curs. Pâna acum, erau unii care le foloseau nestingheriți și deranjau orele. Ministerul Educatiei a emis un ordin prin care în niciun județ din țara nu mai e permisa folosirea…

- Doi sportivi romani legitimati la CS Dinamo, Eduard Torok si Iulian Pitea (ambii in varsta de 20 de ani), nu au mai putut participa la Turneul celor patru trambuline desfasurat in Austria si Germania, dupa ce au fost retrasi de pe lista de concurs, fara sa fie anuntati. Cei doi au povestit…

- Mioara Roman a primit o veste cumplita chiar de Craciun. Fosta sotie a lui Petre Roman risca sa fie evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina personala de Instagram un mesaj prin intermediul caruia isi anunta prietenii virtuali ca mama ei risca sa fie evacuata din apartamentul…

- Facebook si Universal Music Group au anuntat un acord global care permite utilizatorilor sa incarce continut video muzical din libraria Universal, pe reteaua Facebook, precum si pe Instagram si Oculus, relateaza BBC News.

- Celebrul actor american Will Smith (49 de ani) nu avea pana zilele trecute un cont pe reteaua de socializare Instagram, relateaza online ziarul spaniol ABC. Actorul a fost invitat in weekend la popularul show de televiziune al prezentatoarei Ellen DeGeneres pentru a-si promova cel mai recent film al…

- Este unul dintre cele mai frumoase perioade ale anului, iar familiile cu mulți copii așteapta cu nerabdare venirea sarbatorilor de iarna și a lui Moș Craciun. Este cazul și actriței din Beverly Hills 90210, Tori Spelling, mama eroina cu cinci copii, care a ținuta sa faca o felicitare de Craciun in care…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Hashtag-ul este un intrument important pe platforma Instagram, care îi ajuta pe utilizatori sa descopere conținut pe anumite categorii, iar de acum utilitatea acestuia a crescut.Rețeaua sociala a introdus o noua funcție care le permite utilizatorilor sai sa urmareasca direct…

- Bogdan Stelea a implinit 50 de ani pe 5 decembrie, iar Simona Halep, buna lui prietena, i-a daruit o casca de motociclist. Fostul fotbalist și numarul 1 WTA s-au fotografiat apoi impreuna, iar sarbatoritul a comentat pe marginea surprizei care i s-a facut. Bogdan Stelea a postat fotografia cu Simona…

- Daca vorbim despre Top 20 WTA, gandul ne fuge imediat la rivalitati, insa in tenisul feminin apar si sentimente de prietenie. Simona Halep afla ca una dintre jucatoarele importante din circuit si-a dorit ca ea sa devina lider mondial. Kuznetova si-a dorit ca Halep sa devina lider mondial…

- O fosta primarița din Brazilia, care și-a condus orașul prin intermediul WhatsApp, a fost condamnata la cel puțin 14 ani de închisoare pentru ca a delapidat bani din bugetul alocat pentru Educație. Tânara de 27 de ani, Lidiane Leite, îi conducea pe oficialii locali…

- In legatura cu informațiile aparute in presa, referitoare la posibilitatea ca Parlamentul European sa decida ,,interzicerea” unor produse alimentare din categoria shaorma, gyros, kebap, aducem o serie de precizari:In prezent, utilizarea fosfaților in prepararea produselor menționate anterior…

- Australianul Darren Cahill, antrenorul liderului mondial in tenisul feminin, constanteanca Simona Halep, a postat pe o retea de socializare un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei. Toate cele bune de Ziua Nationala. Tara minunata, oameni buni , a fost mesajul lui Cahill, postat atat in limba engleza,…