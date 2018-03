Cel mai nou trend. Piercing cu diamante in loc de inel de logodna

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook ar putea fi amendat cu peste 1 miliard de lire sterline daca va incalca noile legi privind protecția datelor, a avertizat ministrul Culturii din Marea Britanie, Matt Hancock, noteaza BBC. #DeleteFacebook este unul dintre hashtag-urile tot mai populare din mediul online in aceste zile.

- Cel putin 172 de lingouri de aur, care cantaresc peste trei tone, ar fi cazut dintr-un avion de tip AN-12, apartinand companiei Nimbus Airlines dupa ce a decolat de pe un aeroport din Iakutsk, Siberia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca "problemele sa fie reflectate in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884,…

- O reclama TV inedita pentru pantofii Bianco – Ura, tendinta anului 2018 – realizata de firma de publicitate &Co in Danemarca a creat discutii in randurile consumatorilor. In reclama, o femeie robot in stilul Sophia – robotul umanoid creat de David Hanson si dotat cu inteligenta artificiala – explica…

- Nu exista un moment potrivit pentru logodna. Insa cand ai inelul potrivit, totul este in masura sa flateze la maximum. Nu degeaba exista o presiune legata de tipul de inel ales, elementul central al momentului de propunere. Preferințele pot fi atat de diverse, greu de intuit și cu atat mai multa confuzie…

- 1 miliard de euro – atat ar putea costa realizarea unei linii de metrou la Timișoara. O fi mult, dar, spune primarul Nicolae Robu, la conferința de la Viena la care a participat, sumele aduse in discuție pentru proiecte similare in alte orașe erau de 5-6 miliarde. In plus, tot ce a facut in Timișoara…

- Design-ul interior al unui apartament sau al unei case reprezinta o provocare de a folosi la maximum tot spațiul intr-un mod cat mai inteligent. Un trend in materie de amenajari interioare este pardoseala decorativa 3D. Pardoselile decorative inlocuiesc gresia, marmura sau granitul și sunt foarte rezistente,…

- Sarbatoarea are data fixa de celebrare în acelasi sat, dar variabila de la zona la zona (24 si 28 februarie; 1 si 25 martie), potrivit dictionarului "Panteonul Românesc", Ion Ghinoiu, Ed. Enciclopedica, 2001. Tot în functie de regiune, Dragobetele se mai numeste…

- Sarbatoarea populara a iubirii, Dragobetele, este celebrata in fiecare an la 24 februarie, zi in care Biserica Ortodoxa sarbatoreste Intaia si a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezatorul. Pe de alta parte, data de 24 februarie marcheaza si inceputul anului agricol, momentul…

- Dupa sprancenele impletite, cele frunza si in valuri, bloggeritele de beauty au lansat un nou trend iesit din comun. Sprancenele sub forma de coada de peste si-a facut recent aparitia pe retele de socializare si este doar o chestiune de timp pana cand tot mai multe femei passionate de make-up il vor…

- Un tanar din Bistrița i-a oferit prietenului sau mașina personala, pentru a o conduce, deși știa ca acesta din urma nu are permis de conducere. Ambii s-au ales cu dosare penale. Tot ieri, un tanar din Cluj și un barbat din Șintereag, au primit fiecare cate un dosar penal pentru infracțiuni la regimul…

- Deea Maxer are parte de o zi speciala. Joi este ziua sa de naștere, dar aniverseaza și 10 ani de cand s-a logodit, ocazie cu care a scos la iveala un amanunt necunoscut despre evenimentul respectiv. Deea Maxer, care in urma cu cateva zile s-a facut creața , implinește 28 de ani. In plus, Deea Maxer…

- Un local fast-food din Boston (SUA) a lansat o oferta speciala de Valentine's Day care include un hamburger si un inel cu diamant de pana la 8 carate, la pretul de 3.000 de dolari, relateaza EFE. Foto: (c) CJ GUNTHER / EPA "Nu exista un mod mai bun de a spune 'Te iubesc' decat un Big Boy…

- Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in confruntarile ce au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute intre armata si mineri clandestini in sudul Venezuelei, intr-o regiune izolata, bogata in zacaminte de aur si diamante, cunoscuta pentru violente si rivalitati intre bande, potrivit unui parlamentar…

- O bijuterie stralucitoare este cea mai inspirata declarație de dragoste. De Valentine`s Day, Iulius Mall Suceava le va oferi indragostiților posibilitatea de a caștiga un inel cu diamante Teilor, 14 cine romantice și alte 2.000 de premii. Zilele ramase pana la Valentine`s Day le ofera clienților Iulius…

- Un inel cu pietre stralucitoare reprezinta cea mai frumoasa declarație de iubire. De aceea, de Valentine`s Day, Palas le ofera indragostiților posibilitatea de a caștiga o bijuterie cu diamante, 60 de cine romantice și peste 1.000 de alte premii. Se apropie Valentine`s Day, iar Palas vine in intampinarea…

- Se apropie Valentineis Day, iar Palas vine in intampinarea clientilor sai cu o campanie care sa ii ajute sa sarbatoreasca prin romantism. In perioada 9 – 14 februarie 2018, cei care fac cumparaturi in valoare de minimum 150 de lei din magazinele Palas Mall pot participa la campania „Say it with a diamond!",…

- Logodna oficiala si nunta prevazuta anul acesta a printesei Mako, nepoata imparatului Japoniei, cu un tanar care nu este de origine nobila, au fost amanate pana in 2020, din cauza "lipsei pregatirilor", informeaza marti mass-media nipone, citate de AFP. Printesa Mako, 26 de ani, anuntase in septembrie…

- Fotocredit: Ford Ford Romania a publicat intr-un final lista completa de prețuri pentru noul EcoSport , SUV-ul produs la Craiova avand astfel un preț de pornire de 15.400 de EURO, TVA inclus - pentru versiunea 1.0 EcoBoost 125 CP, 4x2, Trend. In limita stocului disponibil este valabila pana la 31.03.2018…

- Pe parcursul anului trecut, rezultatele economice au fost in crestere comparativ cu 2016, iar aceasta tendinta s-a mentinut inclusiv in luna noiembrie. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in luna noiembrie 2017 au insumat 8092, in crestere cu 3,7% fata de cele din luna noiembrie…

- Oglinda Magica este o adevarata inovație in materie de cabine foto! Pentru petreceri reușite, fie ca vorbim de nunți, majorate, botezuri, onomastice sau simple petreceri, Oglinda Magica ofera momente unice invitaților și amintiri frumoase sarbatoriților. 18 tineri care iți pot organiza…

- Starurile de la Hollywood ne surprind mereu cu preferințele in materie de beauty, fie ca incearca o metoda noua de a se tunde (vezi cea prin arderea varfurilor), fie ca se lasa pe mana unui make-up artist avangardist. Recent, insa, un alt trend printre contur printre celebritațile de peste Ocean. Cel…

- Cele mai noi date statistice, pe luna noiembrie 2017, arata ca economia județului Timiș iși pastreaza ritmul ascendent. Astfel, producția industriala a crescut cu 111,2 la suta pe primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara din anul precedent. Același ritm l-a inregistrat și indicele cifrei…

- TripAdvisor a realizat un clasament al destinatiilor de vacanta in trend in 2018. Acestea nu se gasesc, de obicei, in oferta de vacanta a agentiilor, fiind astfel mai putin cunoscute pasionatilor de calatorii. Avantajul lor este acela ca ofera...

- Imaginea barbatului este una foarte importanta in societatea zilelor noastre avand in vedere ca acestia acorda din ce in ce mai multa atentie modului in care aleg si combina vestimentatia. In general exista o conceptie destul de gresita despre complexitatea garderobei masculine in comparatie cu cea…

- Solistul de la Maroon 5 ne arata ca filtrele aplicației Snapchat nu și-au pierdut din coolness. Cu look-ul sau fresh și acesta s-a filmat pentru clipul piesei “Wait” folosind toate filtrele din Snapchat. Adam Levine a incercat filtrele in casa sa și s-a filmat cu telefonul mobil in permanența pentru…

- Kate Middleton s-a afișat în public fara inelul de logodna din safir, simbol al uniunii maritale cu Prințul William și care a aparținut cândva Prințesei Diana. Lipsa inelului prețios se datoreaza faptului ca este însarcinata. În timpul sarcinii, femeilor li se umfla…

- Butar, cea care ii este partenera de scena și viața de mai bine de 5 ani de zile. Dupa o veste atat de mare, iata ca a venit randul și cantareței sa-i faca o surpriza viitorului ei soț. Așa ca, pe 3 februarie, de ziua dj-ului, Adina il va aduce in Romania, pentru a-și oficializa logodna și in locul…

- Unul dintre cele cinci cele mai mari diamante descoperite in lume, o gema de 910 carate, a fost extras recent din Lesotho, a anuntat, luni, compania miniera britanica Gem Diamonds, citata de Le Figaro.

- Anamaria Rosa, fiica regretatului solist Aurelian Preda vorbește pentru prima data despre sarcina și logodna, dupa ce ziarele de scandal au scris ca așteapta un copil cu iubitul ei. Anamaria are 17 ani și este in clasa a XII-a, așa ca a ținut sa lamureasca lucrurile. „Am fost șocata cand am vazut ca…

- Joseph Lau a cumparat ambele diamante la licitatiile Christie si Sotheby. Pentru un diamant roz a platit 18 milioane de lire sterline, iar pentru cel de-al doilea, un diamant albastru foarte rar, a scos din buzunar alte 32 de milioane de lire sterline. Ambele diamante poarta acum numele…

- Roxy Rosescu, alias ”Printesa inghetatei”, iubeste din nou! ”Cea mai prajita romanca” a primit inelul de la "iubi" si e in al noualea cer. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu bijuteria. ( NU RATA, AICI: "Printesa Inghetatei" loveste din nou! Oricat ar vrea sa se camufleze,…

- Trei sferturi dintre bulgari (76%) considera preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene ca importanta pentru Bulgaria, potrivit unui sondaj Trend comandat de ziarul 24 Ceasa si efectuat pe un esantion de 1.003 respondenti intre 1 si 10 decembrie, informeaza miercuri BTA. Asteptarile…

- 2018 va sta sub semnul lavandei, violetul (mai exact „ultra violetul“) fiind culoarea must-have a noului an. Plasticul, bulinele, trench-ul reinterpretat si penele sunt tendintele in moda pentru sezonul primavara-vara 2018.

- A plecat in vacanta la New York si Montreal, dar nu stia ca va veni cu inelul pe deget. Fosta vedeta a Antenei 1 a dat televiziunea pe muzica trance – o pasiune mai veche a sa – si, de un an incoace, se concentreaza pe cariera sa ca solista si colaboratoare a unor mari DJ. Anul Nou a prins-o la Montreal,…

- Cand e vorba de dragoste adevarata, n-are rost sa astepti. Iar vedeta de televiziune chiar nu pierde timpul, mai ales ca vrea sa devina din nou mama. Prima vacanta cu noul sau iubit, Silviu Bulugioiu, este deja una cu adevarat de neuitat, mai ales ca in Thailanda acesta i-a oferit deja inelul de logodna.…

- Meghan Markle ar fi putut fi partenera lui James Bond in viitorul film al celebrei francize. Logodna cu printul Harry al Marii Britanii a facut ca numele ei sa fie sters de pe scurta lista cu Bond...

- O moda inceputa in secolul al XIX-lea isi conserva statutul clasic pana in prezent. Este aproape peste tot chiar acum! Rochiile cu paiete aparute la petreceri si pe marile ecrane la inceputul cinematografiei au fost imbracate de personalitatii precum Anna May Wong, Joan Crawford, Rita Hayworth, Marlene…

- Pentru o femeie, manichiura reprezinta o prioritate in ritualul de frumusete. Cu siguranta o domnisoara cocheta va avea unghiile facute in ton cu moda. Ei bine, ar trebui sa stii care este noul trend in materie de manichiura!