- A aparut un nou trend: Twinfluencerii! Ce inseamna? Stim cu totii ce inseamna un influencer. Dar se pare ca, mai nou, un alt trend cucereste mediul online pe intreg mapanondul. Si poarta denumirea de twinfluenceri. Ce inseamna mai exact? Ei bine, o pereche de gemeni care au dat lovitura fie pe Instagram,…

- Adidasii lansati de Victoria Beckham fac furori in America Cand te gandesti la Victoria Beckham, automat iti vine in minte un stil impecabil si elegant. Tocuri inalte si pantaloni tigareta perfect croiti pe trupul ei. Asta cand vine vorba despre aparitiile publice. View this post on Instagram #Repost…

- Decolorarea sprancenelor. Noul trend lansat de Kristen Stewart Se spune ca forma sprancenelor iti pune in valoare trasaturile, iar acestea trebuie sa fie cat mai conturate. Inn lumea lui Kristen Stewart insa, se pare ca nu exista reguli atunci cand vine vorba despre frumusete. Actrita face mereu alegeri…

- Mihaela Cernea facea furori in formația Class in urma cu aproximativ 25 de ani, insa a preferat sa schimbe viața mondena pe viața de familie, iar muzica sa treaca pe locul doi. Mihaela Cernea, in varsta de 42 de ani, pare ca a descoperit secretul tinereții fara batranețe. Tot blonda, dar mai frumoasa…

- Facebook a suspendat 265 de conturi, pagini, grupuri si evenimente de pe Facebook si Instagram care aveau legaturi cu Israelul, din cauza comportamentului „neautentic” care avea ca tinta utilizatori din Asia de Sud-Est, America Latina si Africa, transmite Reuters.

- Instagram a decis sa blocheze hashtag-urile folosite pentru promovarea dezinformarilor, dupa ce a fost criticata ca nu face suficient pentru a bloca campaniile impotriva vaccinarilor, scrie news.ro.La doar o zi dupa ce o investigatie CNN arata cat de usor pot fi gasite postari si tag-uri care…