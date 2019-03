Cel mai nou SONDAJ: Iohannis scade

Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus. Sondajul a fost realizat in perioada 12-25 martie 2019 pe un eșantion național de 1067 de persoane la domiciliul respondenților. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 74%% din repondenți (cu 8% mai mult fața de precedentul studiu). Cota președintelui Klaus Iohannis e intr-o cadere brusca și destul de consistenta fața de cercetarea precedenta din luna februarie. A scazut de la 41% in ianuarie la 36% in martie.…