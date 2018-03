Stiri pe aceeasi tema

- Oana Gianina Bulai a fost numita consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului. Ea este administrator public al judetului Neamt si a fost consilier al presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, suspendat din functie dupa ce a fost arestat preventiv intr-un dosar de trafic de…

- Premierul Viorica Dancila are, incepand de luni, 26 martie 2018, un nou consilier in aparatul propriu de lucru in persoana Oanei Bulai, administrator public al judetului Neamt. Noul consilier de stat se va ocupa de problemele din domeniile educatiei si sanatatii, asa cum arata decizia primului-ministru…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia de administrator…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in domeniile educatiei si sanatatii. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia de administrator public la Consiliul Judetean Neamt. Ea a fost si consilier judetean, dar a ocupat…

- Oana Gianina Bulai, fost consilier al presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.

- Oana Gianina Bulai a fost numita consilier de stat in aparatul de lucru al prim ministrului de catre premierul Viorica Dancila. Decizia de numire in functa de consilier de stat a fost publicata luni in Monitorul Oficial.Oana Gianina Bulai este administratorul public al judetului Neamt, functie pe care…

- Decizia de numire in functa de consilier de stat a Oanei Gianina Bulai a fost luata de catre premierul Viorica Dancila si a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Oana Gianina Bulai este administratorul public al judetului Neamt, functie pe care o ocupa de un an. Ea a fost si consilier judetean,…

- Decizia de numire in functa de consilier de stat a Oanei Gianina Bulai a fost luata de catre premierul Viorica Dancila si a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Oana Gianina Bulai este administratorul public al judetului Neamt, functie pe care o ocupa de un an. Ea a fost si consilier…

- Oana Gianina Bulai a fost numita consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului. Ea este administrator public al judetului Neamt si a fost consilier al presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, suspendat din functie dupa ce a fost arestat preventiv intr-un dosar de trafic de…

- Conform Hotararii nr. 133 din Monitorul Oficial al Romaniei, publicat in data de 26 martie 2018, Oana Gianina Bulai, administratorul public al județului, a fost numita in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu al primului ministru Viorica Dancila. Mutarea ar putea fi considerata surprinzatoare…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, informeaza Agerpres. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 ...

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional in contextul evaluarii anuale cu privire la evoluția economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Ștefan și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici. Discuții…

- ACTUALIZARE: “Sunt onorata ca am fost aleasa sa fiu prefect al judetului Neamt. Numirea va avea loc conform procedurilor, probabil va fi trimis cineva de la Bucuresti, dar mai intai hotararea trebuie sa apara in Monitorul Oficial. Imi voi face ca si pana acum datoria cu onoare si demnitate si voi face…

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial. Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. Pe de alta parte, Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a primit-o luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, fiind discutate inclusiv ”aspecte referitoare la ridicarea MCV”, transmite News.ro . Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit in functii de secretari de stat pe fiul lui Dumitru Buzatu (seful PSD Vaslui) si pe fiul lui Ioan Munteanu (seful PSD Neamt), potrivit unor decizii publicate pe 7 martie in Monitorul Oficial.

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita de lucru la Chișinau, marți, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Dancila a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia au susținut declarații comune de presa, pe care le redam mai jos: Pavel Filip: Stimata doamna…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Italia la Bucuresti, Marco Giungi, context in care prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investitiilor italiene in Romania in vederea participarii la planul de modernizare a infrastructurii…

- Premierul Viorica Dancila iși completeaza echipa de guvernare, dar trebuie remarcat ca oamenii numiți in funcții au legaturi stranse cu Liviu Dragnea. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Fostul premier Mihai Tudose reactioneaza la declaratiile Vioricai Dancila, de joi seara, de la Antena 3. In primul interviu de dupa demisia din fruntea Guvernului, Tudose afirma ca inventarul problemelor gasite de Dancila la Palatul Victoria nu reprezinta o critica la adresa cabinetului condus de…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, noteaza Agerpres. Acestuia i-a fost acordata calitatea de consilier onorific al…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului si numit consilier onorific, potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila publicate marti in Monitorul Oficial.

- Fostul mare fotbalist, Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului printr o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro. Printr o alta decizie de marti a…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Fostul mare international de fotbal a fost numit in functia…

- Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu i-a fost acordata calitatea de consilier onorific al premierului "in domeniile promovarii programelor de sport si sustinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum si in legatura cu organizarea Turneului final…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Darius Valcov nu va fi schimbat din functia de consilier de stat pana la o decizie finala, ea precizand ca nu si-a ”abandonat” niciodata un membru al echipei sale si ca trebuie aplicata prezumptia de nevinovatie si in cazul sau. ”Nu am abandonat…

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial, Andreea…

- incepand de joi, Pastarnaca fost eliberata din functia detinuta la Ministerul de Externe, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. O alta decizie este aceea potrivit careia, tot de joi, ea va deveni "consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului". Andreea…

- Darius Valcov, consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, a fost condamnat astazi la 8 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert…

- Tudor-Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului, scrie Digi24.

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin…

- Anca Alexandrescu a fost numita de premierul Viorica Dancila in postul de consilier onorific, post neremunerat, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu, care se ocupa de imaginea lui Liviu Dragnea, este al doilea colaborator apropiat al presedintelui PSD numit in ultimele…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului si daca acesta respecta criteriile de integritate, Tudose s-a aratat initial mirat de acest lucru: "In ce calitate? Este consilier oficial?".…

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului…

- Printre primele decizii pe care le-a luat Viorica Dancila de la instalarea sa la Palatul Victoria se numara si cea de numire a fostului ministrul al Finantelor din Guvernul Ponta, despre care se stie ca a lucrat la programul de guvernare al PSD si ALDE, in postura de consilier de stat. Concret, Darius…

- Fostul ministru de Finante Darius Valcov, cercetat in mai multe dosare penale, a fost numit, marti, consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului, potrivit deciziei Vioricai Dancila, publicata in Monitorul Oficial.

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Darius-Bogdan Valcov a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. De asemenea, Ioan Stefan Groza a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale. Tags: …

- Darius Valcov a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, potrivit unei decizii semnate de premierul Viorica Dancila si publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza HotNews.ro. Decizia este contrasemnata de ...

- Darius Vâlcov a fost numit în funcția de consilier de stat în Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. Vâlcov…

- Liviu Dragnea n-a vrut sa amane sedinta Comitetului Executiv in care a fost mazilit Mihai Tudose, desi fusese avertizat ca a doua zi premierul PSD urma sa-l primeasca la Palatul Victoria pe Shinzo Abe, premierul Japoniei - au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Pana si partenerii din ALDE i-au…

- Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale și un aprig contestatar al "regimului" Burleanu, saluta decizia premierului Mihai Tudose de a-l coopta in echipa sa pe Gica Popescu. "Sunt extrem, extrem de bucuros pentru numirea lui Gica Popescu in postul de consilier al prim-ministrului. E o dovada…

- Taberele din PSD se confrunta tot mai acerb în ultimele zile. Ministrul dat afara de Mihai Tudose, Rovana Plumb, sare la gâtul premierului. În direct la un post TV, Rovana Plumb a rabufnit la adresa sefului de la Palatul Victoria.

- UPDATE Autorul accidentului mortal este un barbat de 27 de ani, din Greceanca, care s-a urcat la volanul mașinii, un Audi cu numar de Neamț, baut și fara permis de conducere. In urma cercetarilor a reieșit ca a condus un autoturism pe DN10, in loc. Satuc, iar pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare…