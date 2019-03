Stiri pe aceeasi tema

- Furtul anului la Vaslui! TUPEU… Un tanar din municipiul Vaslui poate candida, cu usurinta, la titlul de cel mai tupeist dar si mai nehotarat hot, dupa ce saptamana trecuta a dat o spargere intr-un apartament de langa Piata Centrala. Profitand de faptul ca proprietarul imobilului a lasat geamul deschis…

- Politistii din cadrul Poliției Municipiului Bailești au fost sesizati miercuri, 27 februarie, de catre o tanara de 26 de ani, din Bailești, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta societații in care isi desfasura activitatea si ...

- Un barbat a fost retinut de politisti sub banuiala ca a furat 400 de lei din cutia milei, dintr-un lacas de cult din sectorul 3 al Capitalei, informeaza Biroul de presa al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti, informeaza Agerpres.ro. Conform unor surse judiciare, furtul ar fi fost…

- BANUL, OCHIUL DRACULUI! LACOMIE… In judetul Vaslui, la fel ca in toata tara, nu mai poti nici sa mori daca nu ai niste bani pusi deoparte, pentru ca drumul spre groapa este pavat cu foarte multe cheltuieli. O femeie care locuieste in cartierul Delea din municipiul Vaslui, a ramas surprisa dupa ce Valentin…

- Activitatile de cercetare si documentare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au dus, ieri, la identificarea autorilor unui furt comis pe raza municipiului. In data de 8 ianuarie, in jurul orei 17.30, in fata unui magazin situat la intersectia bld. Traian cu bld. Republicii,…

- PRINS…Politistii negresteni au retinut un barbat in varsta de 19 ani, din orasul Negresti, judetul Vaslui, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Oamenii legii au stabilit faptul ca, in noaptea de 10/11 ianuarie, tanarul a patruns, prin fortarea sistemului de inchidere, intr-un magazin…

- DEZVALUIRI…Declaratie halucinanta a patronului firmei Vanbet, Fanel Bogos. Dupa incendiul devastator care i-a mistuit halele, Bogos rupe tacerea si vorbeste despre furtul seifului burdusit cu bani. Acesta sustine ca stie clar cine sunt hotii, ba chiar le-a dat indicii clare politistilor. Intre timp,…