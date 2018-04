Cel mai negru Pasti din istoria noastra! Rusii au masacrat mii de romani!

Stiri pe aceeasi tema

- TRADITII DE PASTE 2018. Pastele fiind una dintre cele mai importante sarbatori ale anului si un motiv pentru membrii familiei si prieteni sa se adune în jurul mesei de sarbatoare, de pe masa nu trebuie sa lipseasca bucatele traditionale.

- Aveți un cupon de pensie și o afecțiune care trebuie tratata? Ce-ar fi sa va petreceți Paștele intr-o stațiune balneoclimaterica din Romania? Casa Județeana de Pensii Timiș va trimite la tratament in stațiuni din țara.

- Pe 1 aprilie 1941, in Postul Paștelui, intre 200 și 2.000 de romani din Bucovina de Nord au fost uciși de catre trupele sovietice in momentul in care incercau sa treaca granița dintre URSS și Romania. Unii dintre ei - printre care și bebeluși - au sfarșit, de vii, in gropi comune, acoperiți cu var.…

- Despre masacrul de la Fantana Alba s-a putut vorbi abia in anul 2000. Pana atunci acest subiect a fost considerat tabu, iar orice referire la acest eveniment a fost interzisa de catre autoritatile sovietice si mai apoi, de cele ucrainene.

- Ca-n fiecare an, in prima zi a Sfintelor Sarbatori de Paști regalitațile britanice au participat la slujba religioasa organizata la Capela St. George de la Castelul Windsor. Așa se face ca fiii, dar și nepoții Reginei Elisabeta au fost surprinși participand alaturi de monarhul britanic la acest eveniment.…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.

- Imagini fabuloase cu Donald Trump si sotia sa, Melania Trump, la slujba de Pasti. Un roman a reusit sa faca senzatie pe net. I-a filmat pe cei doi, iar imaginile au devenit viral pe facebook. Norocosul este Sorin Roiban, presedinte la Romanian Republicans, organizatie afiliata la Partidul Republican,…

- In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, familiile regale din Marea Britanie si-au ascuns nestematele din Bijuteriile Coroanei de teama nazistilor. Insa locul in care le depozitau a ramas necunoscut pentru zeci de ani.

- Credinciosii romano-catolici si protestanti celebreaza, astazi, Pastele, cea mai mare sarbatoare crestina. La Vatican, Papa Francisc a rostit, astazi, mesajul Urbi et Orbi – catre Cetate si Catre Lume, traditionala binecuvantare, pe care Suveranul Pontif o adreseaza credinciosilor dupa Sfanta Liturghie,…

- Incepand de sambata, 31 martie, pana vineri, 6 aprilie, pe Esplanada Casei de Cultura din centrul municipiului Suceava are loc „Targul de Pasti" al mesterilor populari, organizat de Consiliul Judetean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina", in parteneriat cu Primaria ...

- Campania „Moto Iepurașul” ajunge in acest an la cea de-a treia editie. Zeci de persoane defavorizate vor primi daruri de Paști de la motociclistii cugireni. Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, amintindu-ne de Mantuitorul care a murit pe cruce pentru noi. In același…

- Campania „Moto Iepurașul” a ajuns in acest an la cea de-a treia editie. Zeci de persoane defavorizate vor primi daruri de Paști de la motociclistii cugireni. Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, amintindu-ne de Mantuitorul care a murit pe cruce pentru noi. In același…

- Serviciul Etnografie din cadrul Muzeului Bucovinei organizeaza, in perioada 4 aprilie – 4 mai a.c., la Cernauti, expozitia „Pastele in Bucovina", care cuprinde imagini cu oua incondeiate ilustrand diversitatea motivelor traditionale incarcate de simboluri specifice Bucovinei, zona ...

- Marti, 27 aprilie, la Gura Humorului, in foaierul Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina a avut loc manifestarea culturala „Targul de Pasti".La fel ca si la editiile anterioare, in cadrul evenimentului au avut loc demonstratii de incondeiere de oua, realizate de mesterii populari ...

- Pastele este prima vacanta de care romanii se pot bucura alaturi de familie si prieteni. Multi dintre turisti si-au facut deja planurile de calatorie. Romanii care vor petrece sarbatorile pascale in tara au preferat sa se relaxeze in Bucovina,...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania, sustinand ca este unul dintre momentele care definesc istoria pentru totdeauna si care tine treze constiintele.

- In cadrul programului "Pastele in Bucovina", Primaria si Consiliul Local Ciocanesti, Consiliul Judetean Suceava, Centrul Cultural "Bucovina", prin Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Asociatia Culturala FairPlay Gura Humorului au organizat, sub ...

- Nu va spun toate povestile. Ar trebui ani buni si zeci de mii de pagini de explicatii. Ne oprim la un singur episod, acesta recent reprezentat de otravirea, pe teritoriul UK, a fostului agent al GRU, serviciul de informatii al armatei ruse. Acuzatia: ar fi vorba despre o actiune de represalii ordonata…

- Denis Alibec și-a injurat antrenorul dupa ce a fost schimbat cu CFR, 1-1, un meci care l-a inclus in categoria celor mai slabi 8 atacanți steliști de dupa Revoluție. Dica a vrut sa scape de el din iarna, insa Becali a mai sperat sa recupereze investiția. Nicoale Dica a anunțat ca va discuta cu Alibec…

- Salba de saltimbanci flausati de serviciu din jurul lui Donald Tom i-au insuflat acestuia ideea ca Pastele trebuie sa aibe Brad, ca de Craciun. Drept urmare, Tintesteanu sef a lasat bradul de la Sarbatorile de iarna din Crang si de...Pasti. Ce naiba, daca el gandeste asa, toata lumea trebuie sa se conformeze,…

- Eliminarea danezei Caroline Wozniacki in optimi la Indian Wells ii asigura Simonei Halep primul loc WTA pentru o perioada mai lunga, ce se va adauga celor 19 saptamani pe care le va implini, luni, cand va fi publicata noua ierarhie mondiala.Simona Halep are acum un avans de 685 de puncte WTA,…

- Gorjenii isi pot petrece Sarbatorile Pascale in statiuni din afara judetului sau in zone in care Pastele au un specific aparte. Virgil Danaricu, reprezentant al unei agentii de turism din municipiul Targu Jiu, a precizat ca sunt deja persoane interesate sa isi petreaca sarbatorile in afara judetului.…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Report record la Joker, la extragerea din 15 martie. Joi, 15 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 martie, Loteria Romana a acordat 22.758 de caștiguri in valoare totala de 1.074.930,99 lei. La categoria…

- Spania a fost afectata joi de greva femeilor, care au transformat ziua de 8 martie intr-un protest masiv. Transportul public și serviciile au suferit intarzieri importante in marile orașe, in timp ce sindicatele au mobilizat peste 5 milioane de oameni la proteste.

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii,

- Situație inedita la Geneva: funcționarii ONU au declanșat luni prima greva in istoria organizației. Ei au protestat fața de recentele reduceri de salarii. Conflictul de munca a durat doar doua ore dar a fost suficient pentru a perturba o serie de intalniri ale secretarului general al Națiunilor Unite.…

- Strategia falimentara a conducerii ros-albilor a dat „roade“: In aceasta iarna, finantatorul Ionut Negoita a vandut tot ce era de vandut, iar decontul a venit acum. Dupa o prestatie groaznica, la Giurgiu, in meciul cu Astra, „cainii“ se vor lupta pentru evitarea retrogradarii in partea a doua a sezonului.

- In timp ce NATO incearca sa contracareze amenințarile venit din Rusia și sa gaseasca moduri prin care sa contracareze propaganda venita de la Kremlin, viața continua nestingherita in statul condus de Vladimir Putin. Totuși, aceasta rutina a rușilor poate parea, uneori, cel puțin neobișnuita.

- Reprezentanții Medical Park in Moldova, Ali Sirikci și soția acestuia, Doina, se arata deranjați de modul in care a fost facuta investigația RISE și au anunțat ca vor ataca in judecata redacția RISE. Soții Sirikci au recunoscut ca interceptarile care apar in investigație sunt reale, dar, potrivit celor…

- Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a ținut sa rememoreze momentul in care era ales președinte PSD. Se intampla acum 8 ani, iar Ponta va fi „toata viața mandru și recunoscator pentru increderea acordata” la momentul respectiv.

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele…

- La 16 februarie 1968 a avut loc ultima mare reforma administrativ-politica a Romaniei, data la care a fost reinfiintat judetul Satu Mare. Spre deosebire de vechiul judet Satu Mare din perioada interbelica, actuala structura administrativa aduce schimbari majore, acestea fiind surprinse de expozitia…

- Un grup de cercetatori din California au facut o descoperire epocala in domeniul științei care ar putea sa schimbe radical modul in care ințelegem starea de agregare a uneia dintre cele mai versatile substanțe pe care o cunoastem, apa.

- Vanati si interzisi de comunisti, exilati, au ramas in sufletele romanilor. Au trecut aproape 56 de ani si legenda e vie, iar Nicu Covaci o spune mai departe. Cu noua formula, fondatorul si liderul trupei Phoenix a venit la "Neatza" cu noua piesa - "Bucovina"

- Turnul Eiffel a fost inchis pentru turiști, iar ninsoarea care a cazut in capitala Franței, marți noaptea și miercuri dimineața a creat haos in trafic. Parisul a fost acoperit cu un strat de zapada in urma ninsormii, un eveniment meteorologic destul de rar, scrie CNN. Ninsoarea a provocat ambuteiaje…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, si colegii acestuia l-au invatat cat de importanta este lupta impotriva intolerantei, rasismului, antisemitismului si a urii sociale. "Dumneavoastra si colegii…

- La sfarsitul secolului al XVIII-lea, medicul francez Belsazar Hacquet a vizitat Moldova si Bucovina, impresiile sale despre aceste zone fiind prezentate de marele istoric roman Nicolae Iorga in cartea „Istoria romanilor prin calatori”.

- Trei guverne au avizat timp de zece ani unul dintre cele mai mari contracte din istoria Romaniei. Sute de milioane de euro au fost platite pentru inchirierea unor licențe care au ajuns la zeci de instituții ale statului. Este cel mai mare din istoria anchetelor anticorupție din Romania. O pleiada de…

- In incinta Cercului Militar al garnizoanei Bistrita, la 25 ianuarie 2018, a avut loc lansarea lucrarii "Luptele romanilor din actualul areal al judetului Bistrita-Nasaud, pentru identitatea nationala, in timpul revolutiei si razboiului civil din anii 1848-1849", avand ca autori pe col. (rz) Vasile Magerusan…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti a clasat dosarul penal al celui mai mare caz de munca la negru din istoria judetului Gorj. In anul 2013, peste 100 de persoane au fost gasite in comuna Turburea in timp ce lucrau fara forme legale la amenajarea unui parc fotovoltaic.

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania, transmite Romanian Global News. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor…

- Cercetatorii canadieni de la Universitatea Ontario au descoperit noua specie in Parcul National Kootenay din British Columbia, Canada, si dateaza din Cambrian, avand o varsta de 508 milioane de ani.

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat, luni, „Estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 22 ianuarie – 04 februarie 2018”. Potrivit raportului, vom avea parte de surprize in perioada indicata, temperaturile fiind neobișnuite pentru aceasta perioada.

- Cristina Dumitrache, deputat PSD de Constanta, saluta numirea noului premier, Viorica Dancila."Mult succes doamnei premier Viorica Dancila Moment istoric: la 100 de ani de la Marea Unire avem prima femeie prim ministru din istoria Romaniei ", a scris Cristina Dumitrache pe o pagina de socializare.Sursa…

- Astazi avem vreme urata, cu precipitatii slabe, mai ales in tinuturile sudice, pe unde se inteteste si vantul. In sud si est temperaturile coboara spre normal. Maximele pleaca de la zero grade in Bucovina si mai ating 9 grade prin Banat si Crișana.

- Barcelona reușit al doilea tranfer in aceasta perioada de mercato. Gruparea de pe Camp Nou a anunțat despre transferul fundașului columbian Yerri Mina. Pentru fotbalistul lui Palmeiras, catalanii vor plati 12,3 milioane de euro.

- Contemporan fiind cu evenimentele din decembrie 1989, nu mi se poate impune a nega existenta unei vaste si complexe miscari revolutionare, care din punct de vedere istoric, s-a intins pe mai multe etape, intre 16 decembrie 89 si 20 mai 1990, pana la finalizare. Istoria ne ofera suficiente exemple in…