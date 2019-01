Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt diplomat nord-coreean in Italia a solicitat azil intr-o tara occidentala, relateaza joi cotidianul sud-coreean JoongAng Ilbo, actiune care ar constitui o dezertare majora pentru regimul de la Phenian, relateaza AFP. Jo Song Gil, ambasadorul interimar nord-coreean in Italia, a cerut azil…

- Ample manifestatii de bucurie au avut loc ieri, pe strazile capitalei Coreei de Nord, dupa ce autoritatile au anuntat, prin intermediul televiziunii de stat, faptul ca celebrul manelist roman va concerta la finele acestui an in Phenian. Dupa cum se stie, Salam este vedeta nationala in Coreea comunista,…

- Oficiali nord si sud-coreeni urmeaza sa discute, vineri, despre modernizarea cablurilor telefonice subterane intre cele doua tari, a anuntat agentia de presa Yonhap, preluata de dpa, citand responsabili din Ministerul Unificarii de la Seul conform Agerpres. Reprezentantii celor doua parti se…

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a fost primit cu onoruri duminica, la Phenian, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, a transmis luni agentia oficiala de presa KCNA, preluata de AFP. Cuba este unul dintre putinii aliati ai Coreei de Nord, dar relatiile sunt mai calduroase la nivel retoric decat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a descris discuțiile pe care le-a avut cu secretarul de Stat american Mike Pompeo ca fiind "productive și extraordinare", a relatat luni agenția de stat KCNA, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Kim Jong-un și Mike Pompeo au fost de acord sa organizeze un…

- Mike Pompeo a declarat ca recenta sa vizita la Phenian, cea de-a patra, a fost 'inca un pas inainte spre denuclearizare' si ca a avut o 'conversatie buna, productiva' cu Kim, dar ca mai sunt multe de facut. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a discutat cu Mike Pompeo dupa ce acesta s-a intalnit…

