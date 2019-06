Stiri pe aceeasi tema

- Fabricile din nord-estul Chinei au eliminat in atmosfera cantitati mari de gaze care afecteaza stratul de ozon, incalcand astfel tratatul international din 1987, transmite The Guardian. Studiul a...

- Timp de o luna de zile, Doina Ruști s-a aflat in China, la invitația Academiei de Literatura „Lu Xun” și ne-a povestit despre locurile vizitate: Beijing și Sichuan. Ea a luat parte la o serie de activitați literare, legate de traducerea in limba chineza a romanului „Mața Vinerii”, printre acestea aflandu-se…

- „In timpul verii, se mananca serpi aici si se bea si sangele de sarpe – localnicii ii prind exact cu acest scop”. Hotarat lucru: ghidul nostru vorbaret, care seamana cu un Panda, e decis sa ne socheze – si acum zambeste, evaluand efectul vorbelor sale asupra noastra. Suntem intr-un autocar care goneste…

- Cel putin 30 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP. Bilantul precedent oferit de autoritatile chineze anunta 26 de morti in randul pompierilor. Circa 700 de pompieri au…

- Șase persoane au murit vineri, intr-un oras din centrul Chinei, dupa ce un șofer a intrat intenționat cu mașina in mulțime. Acesta a fost omorat de poliție. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang , a precizat postul CCTV pe retele sociale. Alte sapte persoane ranite…

