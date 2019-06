Cel mai mic pui de panda din lume, născut în China, are greutatea de 42,8 grame Cel mai mic pui de panda din lume, o femela din specia panda urias, care a avut la nastere 42,8 grame - aproximativ greutatea medie a unui ou de gaina -, a venit pe lume intr-o rezervatie din Chengdu, capitala provinciei Sichuan din sud-vestul Chinei, au anuntat joi autoritatile locale, citate de Xinhua.



Ea si geamana ei au fost nascute de femela Chengda, marti, la Baza de cercetari pentru inmultirea ursilor panda uriasi din Chengdu.



Acest pui special are o greutate ce reprezinta mai putin de o patrime din aceea a surorii sale, care a avut la nastere 171,9 grame. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

