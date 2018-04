Stiri pe aceeasi tema

- Bahrainul, țara care se afla intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de…

- Primele meciuri de verificare disputate in acest an ne permit sa tragem o serie de concluzii cu doua luni si jumatate inainte de partida Rusia - Arabia Saudita, cea care va deschide balul turneului final.

- SUA planuieste sa vanda datorii in valoare de aproximativ 294 de miliarde de dolari, transmite Departamentul Trezoreriei. Aceasta este cea mai mare suma pe care americanii vor sa o obtina inca de la criza din 2008, potrivit CNN Money. Veniturile federale au scazut din cauza reducerilor de…

- Obligatia curenta a Romaniei ca 30% din vanzarile producatorilor de gaze naturale sa fie efectuate in cadrul unei piete centralizate este un caz atipic intre companiile de profil din Europa, menita a impulsiona dinamica pietei en-gros, singurele tari care mai au astfel de obligatii fiind Grecia…

- Jiangsu Suning a avut un debut nereusit de sezon, cu doua esecuri in primele trei etape (locul 12, cu doar trei puncte), iar o schimbare de antrenor era asteptata, mai ales ca in lot se afla vedete precum Alex Teixeira și Ramires. Cosmin Olaroiu, liber de contract dupa ce a plecat in decembrie…

- Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea, in calitate de beneficiar al contractului de finantare, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 si Agentia…

- Avioane de vanatare din Qatar au interceptat, luni, doua aeronave civile ale Emiratelor Arabe Unite deasupra spatiului aerian al Bahrainului, a anuntat Autoritatea de Aviatie Civila din Emiratele Arabe Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Una dintre rachete lansata de rebelii huthi din Yemen a vizat aeroportul international din apropierea capitalei saudite, insa aceasta a fost interceptata de sistemele de aparare ale Arabiei Saudite. Turki al-Malki, colonel al Armatei saudite, a precizat ca alti doi egipteni au fost raniti…

- Peste un sfert dintre fermierii vranceni și-au depus cererile pentru subvențiile europene la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura. Pana la mijlocul saptamanii trecute erau inregistrate circa 6500 de cereri depuse din partea fermierilor, majoritatea proprietari cu suprafețe…

- Qatarul, izolat de noua luni de catre vecinii sai de la Golful Persic in special pentru presupusul sprijin acordat unor grupari si simpatizanti extremisti islamisti, a plasat pe lista neagra 20 de persoane si opt organizatii "teroriste", relateaza AFP. Aceasta lista, data publicitatii miercuri seara…

- Cateva mii de romani vor petrece sarbatorile in afara tarii, pachetele care ajung si la 4.000 de euro de persoana fiind rezervate si cu patru luni in avans. Vacanta de Paste va rotunji ve­ni­turile agentiilor de turism, care au inregistrate vanzari mai mari pentru sejururile in…

- SUA va depasi Rusia si va deveni cel mai mare producator de petrol in 2023, numarandu-se printre tarile care au ajutat cel mai mult cresterea stocului de petrol, scrie The Wall Street Journal. Productia de petrol crud va creste pana la o cifra record de 12.1 mil. barili pe zi pana in 2023,…

- Citeste si: DPD Romania a lansat un serviciu de curierat regional, cu livrari in Bulgaria, Ungaria si Grecia Gigantul din curierat si logistica DHL deschide un hub logistic in Bruxelles dupa o investitie de 140 mil. euro Compania de curierat Urgent Cargus a finalizat 2017 cu afaceri de 85 de mil. euro.…

- Virusul, identificat la o ferma din orasul General Toshevo, va determina sacrificarea a 140.000 de pasari, a precizat Agentia pentru siguranta alimentara. Institutia a anuntat infiintarea unei zone de protectie de trei kilometri si a unei zone de observatie de aproximativ 10 kilometri,…

- Presedintele Nicolas Maduro a anuntat o crestere cu 58% a salariului minim din Venezuela si o crestere cu 67% a alimentelor servite populatiei drept ajutoare guvernamentale, potrivit CNN. Salariul minim ajunge la 164.885 de bolivari, care reprezinta doar 6,13 dolari la cursul actual de schimb.…

- Mai multe studii arata ca Venezuela are cele mai mari rezerve de hidrocarburi de pe planeta, avand in vedere depozitele de nisipuri bituminoase in ulei in raul Orinoco. In total, tara ar putea ajunge la cifra de 513 de miliarde de barili de petrol extras, de doua ori mai mult ca in Arabia Saudita, potrivit…

- Compania americana Raytheon a emis o cerere de oferta catre Aerostar pentru a afla mai multe informatii despre piesele pentru radarul Patriot care ar putea fi fabricate la Bacau. "Aceasta cerere de oferta este o oportunitate pentru Aerostar de a furniza componente atat pentru sistemele Patriot…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a cheltuit 29,3 mld. lei in 2017, la venituri din contributii de 23,7 mld. lei si venituri din taxe de 2,3 miliarde de lei, ceea ce a obligat statul sa continue si sa majoreze subventia de la bugetul de stat. Subventia de la bugetul de stat…

- Citeste si: Grafic: Veniturile din dobanzi si comisioane si profitul sistemului bancar in primul trimestru din 2017 Grafic: Veniturile nete din dobanzi, comisioane, tranzactionare si raportul cost/venit raportate de cele mai mari trei banci locale In pofida dobanzilor real negative, romanii continua…

- Raportul privind activitatea manageriala la DNA este lipsit de claritate, iar evaluarea acestei institutii si a conducerii ei din partea presedintelui Klaus Iohannis difera de cea a ministrului Justitiei, precizeaza, joi, Administratia Prezidentiala. "Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului…

- Este vorba despre confruntarea dintre Bayern Munchen si Besiktas Istanbul, care are loc marti, ora 21,45, pe „Allianz Arena”. Hategan va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Aditionali vor fi Istvan Kovacs si Sebastian Coltescu, in timp ce Radu Ghinguleac va fi arbitru de…

- Abia revenita din zona Golfului, acolo unde a condus un numar de patru meciuri, trei in Arabia Saudita și una in Qatar, brigada romaneasca de arbitri alcatuita din aradeanul Ovidiu Hategan, suceveanul Sebastian Gheorghe și satmareanul Octavian Șovre a fost delegata de UEFA sa conduca partida de ...

- Tenismena romana Simona Halep a invins-o, joi, la Doha, in Qatar, pe letona Sevastova, dupa un meci care a durat puțin peste o ora. Halep a urcat provizoiru din nou pe locul 1 WTA, dar nu și-l va putea pastra daca daneza Caroline Wozniacki o va invinge, in aceasta seara, pe romanca Monica Niculescu.…

- Tenismena romana Monica Niculescu a furnizat, lunia seara, la in turneul de la Doha (Qatar) o surpriza uriașa, eliminand-o pe rusoaica Maria Sharapova in trei seturi. Monica Niculescu (92 WTA) a invins-o, luni seara, in primul tur al turneului de tenis de la Doha (Qatar) pe tenismena rusa Maria Sharapova…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publica – infrastructura de baza și de acces din mediul rural – achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrari in cadrul unei singure proceduri, procedura…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- Grupul italian UniCredit, care con­tro­leaza a cincea banca locala dupa ac­ti­ve, a anuntat o majorare a profitului net pe Romania cu 20%, pana la 88 mil. eu­ro anul trecut comparativ cu 2016, con­form rezultatelor publicate la Milano. Imbunatatirea rezultatului consoli­dat a venit pe fondul…

- Compania are patru centre de date, dintre care doua in Romania, iar celelalte in Marea Britanie si SUA. Start-up-ul Bigstep, pornit de o echipa din Romania in 2013, a reusit sa atraga in total in decurs de patru ani investitii de 10 milioane de dolari pentru dezvoltarea propriei solutii…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea activa un departament care se va ocupa cu analiza cheltuielilor institutiilor publice, a anuntat Eugen Teodorovici, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Finantelor. “Din 2015 a fost infiintat un departament la MFP pe care as putea sa-l activez, care sa…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- SUA au anuntat luni ca au ordonat inspectii mai riguroase pentru transportul aerian de marfuri provenind din cinci tari din Orientul Mijlociu, mentionand in special tentativa din iunie 2017 de detonare a unui avion in Australia pentru a justifica aceasta masura, relateaza AFP. Sapte aeroporturi din…

- Doua persoane și-au pierdut viața dupa ce un elicopter militar Apache s-a prabușit sambata dimineața in California in timpul unui exercițiu de pregatire, scrie Reuters. Elicopterul de atac AH-64 Apache al armatei americane s-a prabușit in dimineața zilei de sambata dimineața in California, omorand…

- Familia Bosovici ocupa doua funcții de conducere in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Amandoi conduc doua din structurile cheie ale instituției: ea este director executiv buget – finanțe și el este director executiv direcția juridica. Interesant este ca veniturile anuale…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt privind notificarea Congresului despre tranzactie. Documentul precizeaza ca Arabia Saudita a solicitat sa…

- Departamentul de Stat american a aprobat miercuri mai multe vanzari de armament catre Arabia Saudita; valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt…

- Eric de Oliveira a fost prezentat oficial de Al-Markhiya. Va caștiga o gramada de bani la arabi. Eric de Oliveira (32 de ani) a parafat un angajament pe 6 luni cu echipa Al Markhiya , penultimul loc din campionatul statului Qatar. Eric de Oliveira a semnat pentru o suma incredibila: 600.000 de euro…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au afirmat luni ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor in Golful Persic, au "interceptat" doua dintre avioanele lor civile, acuzatii respinse de autoritatile de la Doha, transmite AFP. In aceasta escaladare intre cele doua tari, Qatarul a acuzat in ultimele…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- În seara Sfântului vasile, cu cele mai frumoase colinde și urari de bine, în vizita la Agenția de Știri și Radio Sputnik Moldova au venit membrii ansamblului „Vatra Satului", al Școlii de Arta „Maria Bieșu", din comuna Feștelița, raionul Ștefan Voda.

- În seara Sfântului vasile, cu cele mai frumoase colinde și urari de bine, în vizita la Agenția de Știri și Radio Sputnik Moldova au venit membrii ansamblului „Vatra Satului”, al Școlii de Arta „Maria Bieșu”, din comuna Feștelița, raionul Ștefan Voda.…

- A fost publicat ghidul solicitantului dedicat finanțarii iluminatului public in orașe. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), cea care gestioneaza Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 in partea noastra de țara a anunțat ca apelul va fi deschis in perioada 18 februarie-18 august,…

- Agentia americana de rating Fitch a reluat miercuri avertizarea referitoare la posibilitatea ca SUA sa isi piarda ratingul de top “AAA”, daca plafonul datoriei nu va fi ridicat in lunile viitoare, potrivit Reuters. Departamentul american al Trezoreriei isi va epuiza toate optiunile de creditare, urmand…

- Comisia Europeana a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters. Oficiali…

- Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie .Kalanick, care detine in prezent 10% din compania…

- Inceputul de an vine la Agenția de Mediu Neamț cu o mica surpriza. Gal Pal Ștefan, actualul director executiv, a transmis șefilor ierarhici de la București dorința de pensionare și așteapta raspunsul care, mai mult ca sigur, va fi unul pozitiv. In aceste condiții, se pune problema cine va veni sa ocupe,…

- Veniturile din cinema au crescut in China cu peste 13% in 2017, fiind in puternica revenire dupa ce au batut pasul pe loc anul precedent, iar a doua piata mondiala din domeniu s-a apropiat si mai mult de SUA, relateaza AFP. Incasarile din biletele vandute de cinematografe au atins 55,9…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Începând de luni, preţul unui litru…