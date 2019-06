Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc proclama: „Fotbalul e cel mai frumos joc din lume. Mingea ramane un mijloc de a invita persoane reale, a crea prietenii, a-ti masura calitatile si a nu te izola in universul tehnologiei". Cu o saptamana inaintea vizitei sale in Romania, Papa Francisc a tinut un discurs emotionant, la Vatican,…

- Copiii reprezinta o populație vulnerabila in medicina și din acest motiv necesita o protecție speciala. Se pleaca de la urmatoarele trei premize: 1. copilul nu e un simplu adult in miniatura, ci e biologic diferit in multe feluri de adult; 2. leziunile fizice, care ar parea banale in cazul adultului,…

- Tot mai mulți parinți iși vaccineaza copiii impotriva meningitei, speriați de decesele din ultima perioada. Cele cateva mii de doze aduse din strainatate aproape s-au epuizat, la scurt timp dupa ce au ajuns in farmacii.

- O inițiativa legislativa a mai multor senatori PSD prevede ca notele la ora de Educație Fizica și Sport sa fie inlocuite de calificative. Propunerea este contestata de cei mai mulți profesori de sport. Inițiatorii propunerii spun ca, astfel, elevii vor veni cu placere la orele de sport. Pe de o parte,…

- Gabriela Cristea a povestit la „Te iubesc de nu te vezi" cat de mult timp mai are pentru soțul sau, acum ca a venit pe lume și cea de-a doua fetița, Thea Iris Selena. „Eu mai subțire cu dragostea, saptamana asta și mai am un pic, ca e perioada aia...Cand se poate, cand nu se poate stam in banca noastra!…

- Potrivit informațiilor transmise, oradeanca a fost adoptata de o familie din America la scurt timp dupa implinirea unui an. In prezent locuiește in Michigan și iși doreasca sa iși cunoasca parinții și trecutul. „Simt foarte mult nevoia sa imi cunosc trecutul si sa-i cunosc pe parinții care…

- Mai mulți deputați ALDE și unul din PSD au depus, in Parlament, un proiect prin care unul din parinți beneficiaza de zile libere pentru a sta acasa cu copiii de pana la 12 ani cand școlile sunt inchise temporar de autoritați. Propunerea vizeaza angajații de la stat și din mediul privat, potrivit…