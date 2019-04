Eusebiu și Teodora formeaza cel mai matur cuplu de la „Insula Iubirii”, sezonul 5. La inceput s-au ovedit a fi extrem de deschiși și dornici de a vedea toata lumea cat de mult se iubesc și se respecta ei. Cu toate acestea, atmosfera din relația lor s-a schimbat in momentul in care au ajuns in Thailanda.