Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR), instituție aflata sub coordonarea Ministerului Apelor și Padurilor, va reface și finaliza in regim de urgenta, prin Administrația Bazinala de Apa Olt(ABA), trei lucrari de regularizare și amenajare a albiilor unor cursuri de apa din județul Valcea. Una…

- Avertizare RO-ALERT – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov anunta ca de vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov. Avertizare RO-ALERT – Vineri, in intervalul orar 10:00-12:00, se vor transmite…

- Reprezentantii Spitalului Universitar din Capitala au precizat ca angajatul de la Teatrul de Comedie, care a cazut duminica de la aproximativ 6 metri si care a fost adus la aceasta unitate medicala, este in stare grava. El se afla in sectia de Terapie Intensiva, unde este monitorizat si i se acorda…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi și vijelii pentru București, valabil miercuri seara, pana la ora 20:00, fiind semnalate descarcari electrice și grindina de mici dimensiuni. Inițial, ANM a emis un cod galben pentru Capitala. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu…

- Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți in dosarul morții paznicilor din Capitala, respingand propunerea de arestare preventiva a procurorilor. Inițial, cei doi barbati au fost reținuți pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de…

- Anda Calin a profitat de vreme și a ieșit cu micuța Anastasia sa se relaxeze la o piscina din Capitala. Și… daca tot a venit weekend-ul, bruneta a ales sa petreaca clipe minunate alaturi de fetița ei! (Cele mai bune oferte laptopuri) Anda Calin este o mamica devotata și nu poate sa stea mult timp […]…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața o avertizare nowcasting cod portocaliu de furtuni pentru Capitala, pana la ora 08.00. Alte zeci de județe din Romania sunt sub cod galben de ploi torențiale. Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra averse care vor cumula…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o noua atenționare Cod portocaliu de furtuna, valabila in București, in perioada urmatoare.(CITEȘTE ȘI: CINE ESTE PILOTUL CARE A MURIT LA BAZA 86 BORCEA, DUPA CE UN MIG S-A PRABUȘIT FOTO) Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:15, in Capitala…