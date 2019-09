Cel mai mare transport agabaritic efectuat vreodată în România - Unde merge piesa de aproape 500 de tone Aseara, la ora 22.00, a plecat din Bucuresti cel mai mare transport agabaritic efectuat vreodata in Romania. Piesa, un rezervor de peste 73 de metri lungime, trebuie sa ajunga in Azerbaidjan, potrivit observator.tv. Rezervorul urias, cu o masa de 475 de tone, are ca destinatie finala o rafinarie din zona Caucazului. Transportul agabaritic se realizeaza terestru, pana la portul din Oltenita, astfel ca traficul rutier a fost oprit pe anumite sectoare de drum national. Din judetul Calarasi, rezervorul va fi transportat pe Dunare pana in portul din Constanta si de aici va fi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

