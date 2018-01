Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane s-au strans luni, in jurul pranzului, in fata sediului PSD Sibiu pentru a cere retragerea modificarilor legilor justitiei. “Transmitem acelasi mesaj simplu si clar: retragerea modificarilor legilor justitiei. Cel mai consecvent va invinge, iar noi suntem inca aici si vom apara…

- Gigi Becali nu i-a platit daunele stabilite de instanta in procesul de calomnie pierdut cu Antoneta Dragomir. Femeia l-a dat in judecata dupa ce Gigi Becali s-a dezlantuit in cadrul unei emisiuni televizate, in campania electorala pentru alegerile locale din 2012. La acea vreme, Antoaneta Dragomir…

- Edi Iordanescu, tehnicianul Astrei, recunoaște ca echipa nu traverseaza cea mai buna perioada din punct de vedere financiare și susține ca nu a solicitat conducerii transferuri costisitoare. Pentru a duce mai departe lupta pentru play-off, Iordanescu jr. se va baza probabil pe jucatori cu potențial.…

- Un apartament din sectorul Centru al capitalei a luat foc. La fața locului se afla trei autospeciale, scrie protv.md. Incendiul a izbucnit in jurul orei 13:50. Nu se știe deocamdata daca sunt victime.

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- Ziua Victoriei Revoluției Romane și a Libertații va fi aniversata, maine 22 decembrie a.c., prin organizarea unui ceremonial militar și religios, la troița amplasata in Piața Revoluției din Baia Mare. Dupa primirea onorului de catre prefectul județului Maramureș, salutarea Drapelului de Lupta și trecerea…

- Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și de cateva ore se lupta cu flacarile. Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigator al editiei de anul acesta al concursului Eurovision, a inceput un program de fizioterapie si reabilitare dupa ce a fost supus vineri 8 decembrie unui transplant de inima, in urma caruia se recupereaza "conform asteptarilor", relateaza miercuri EFE.Clinica…

- Ministerul Afacerilor Interne si Corpul National al Politistilor au initiat un apel umanitar pentru a-l ajuta pe Ciprian Sfichi, politistul de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Suceava care a fost lovit, saptamana trecuta, in zona capului si a bratului.

- Taximetriștii din cadrul Asociației Taximetristilor Cluj acuza dispeceratul unei cunoscute firme ca lucreaza pe model UBER și Taxify. ”ȘOC!!!!! Dupa mai multe sesizari primite de la clienti de taxi, taximetristi si chiar dispecere, legate de…

- Sunt ”telepatici”, ”portocale”, ”veverițe”, colecționari cu acte in neregula de tablouri... Ei susțin ca au avut in comun și ca i-a unit lupta impotriva corupției și celebrul stat de drept. Toți s-au facut insa remarcați, in peisajul justiției din Romania prin cu totul și cu totul altceva. "Eroii DNA",…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Armata israeliana a anuntat ca numarul de femei din cadrul unitatilor de lupta a atins un nivel record in acest an, a relatat duminica AFP, scrie agerpres.ro. Pe parcursul acestui an, 2.700 de femei au fost inrolate in unitati combatante, a declarat un ofiter israelian jurnalistilor, referindu-se…

- Adrian Mititelu planuiește sa contruiasca o baza de antrenament pentru FC U Craiova, echipa cu care s-a inscris in Liga 4 Dolj, și care nu a pierdut niciun punct in turul de campionat disputat. "Lupta e grea, mai e mult drum pana unde ne-am propus sa ajungem. Din martie construim o baza cu 3-4 terenuri…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privinta statului de drept si a luptei anticoruptie si a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justitiei sa ajute acest proces.

- „Am spus tot timpul și reiterez și in fața dvs, daca exista o singura prevedere sau daca in mesajul care a fost transmis sau probabil ca vor mai veni și alte puncte de vedere, daca exista o singura prevedere care incalca fie independența justiției, fie afecteaza lupta impotriva corupției, eu sunt…

- Dosarelor celor trei candidați la funcție de președinte al Autoritații Naționale de Integritate au fost examinate astazi de membrii Consiliului de Integritate, informeaza Noi.md. In urma examinarii dosarelor și a avizelor emise de Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul a admis participarea…

- ”In ceea ce priveste pachetul de legi ale Justitiei pregatit initial de catre ministrul Justitiei si prezentat ulterior Parlamentului, urmarim indeaproape evolutia si asteptam sa vedem ce modificari vor aparea in Parlament si care va fi forma finala rezultata din comisie. Asa cum ati mentionat, avem…

- Fostul premier Adrian Nastase a afirmat, vineri, ca nu are interdicție de a participa la evenimente politice, sociale, culturale și nimeni nu-i poate interzice acest lucru, ca urmare a condamnarilor pe care le-a avut. Nastase a fost abordat, vineri, la Târgul Gaudeamus, la finalul…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre compania “Gas Natural Fenosa”, pe data de 24 noiembrie 2017, vineri, in intervalul 09:00–17:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa din or.Vatra, str. Fintinitei, Tineretului. Pentru…

- Mai mult de jumatate dintre tancurile Leopard 2 ale Bundeswehr-ului nu sunt operaționale. Potrivit unui raportul al Ministerului Apararii german, din cele 244 de tancuri de lupta Leopard 2, doar 95 sunt apte de lupta.

- Metoda șoc în lupta cu aglomeratia și poluarea. Autoritatile din Singapore au adoptat o metoda soc, impunând taxe foarte mari pentru automobile: 31.000 de euro pentru înmatricularea fiecarui vehicul.

- Boxerul sud-african Zolani Tete a devenit campion mondial al categoriei cocos, versiunea WBO, dupa ce l-a facut KO pe compatriotul sau Siboniso Gonya la doar 5 secunde de la primul gong al meciului disputat la Belfast. Este cea mai rapida victorie într-o lupta pentru un titlu mondial.…

- Peru a castigat in aceasta dimineata returul barajului cu Noua Zeelanda cu 2-0 (1-0) si s-a calificat la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia de anul viitor. Dupa 0-0 in tur, Peru s-a impus fara emotii la Lima, intr-un meci pe care l-a controlat cu autoritate, calificandu-se gratie reusitelor semnate…

- Familia lui Schumacher spera intr-o minune medicala, dupa ce fostul pilot ar fi reușit sa transmita mesaje rudelor sale. Informația ca Michael Schumacher poate comunica a aparut zilele trecute in presa germana și a facut inconjurul lumii. Fostul pilot de Formula 1 ar putea comunica cu rudele doar la…

- In timpul unui accident produs la un antrenament, un subofiter oradean care lupta in Legiunea Straina a murit, marti, in Djibouti, Nord Estul Africii. Legiunea Straina este o unitate de elita a armatei franceze creata pentru soldati voluntari. "Un subofiter al Regimentului 1 de Cavalerie din Legiunea…

- Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului, celebrata in fiecare an la 9 noiembrie, marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului. La 9 noiembrie 1938 s-au luat primele masuri fizice impotriva evreilor pe tot cuprinsul Germaniei, ziua intrand in istorie sub denumirea de „Kristallnacht”…

- Ana, tanara care a intrat in coma si lupta de zile bune ca sa supravietuiasca, a murit. In varsta de 17 ani, iubita lui Madalin a suferit mai multe rani si fracturi in urma accidentului violent, provocat in urma cu mai bine de o saptamana. Medicii nu ii dadeau sanse la viata, iar vestea mortii sale…

- SPP vrea sa cumpere mai multe limuzine pentru transportul demnitarilor, parte dintre acestea urmand sa fie blindate, dar si autovehicule speciale de interventie antiterorista, reiese de pe portalul de licitatii electronice SEAP. Potrivit caietelor de sarcini, SPP vrea sa cumpere ...

- George Cosac lupta contra MTS-ului. Vrea sa fie votat și de catre ”cluburile de apartament”. George Cosac, președintele FR de Tenis, a susținut vineri, cu prilejul unei conferințe de presa, ca atmosfera de la adunarea generala ordinara și de alegeri din 2 noiembrie a devenit incendiara din cauza reprezentanților…

- Sorin Dragoi a renuntat la functia de presedinte al clubului Poli Timisoara, fara a da prea multe detalii. Se pare ca ultimele evenimente de la club, dar si experiența de la LPF, unde a pierdut in favoarea fostului si actualului presedinte, Gino Iorgulescu, l-au facut pe Dragoi sa ia o... pauza competitionala.

- F. T. La inceputul acestei saptamani, timp de o ora și jumatate (intervalul 15, 30 – 17), polițiștii din Valenii de Munte au desfașurat, in colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Prahova o “actiune- fulger” care a avut drept scop verificarea respecta prevederilor…

- Doua nave din cadrul Flotei Marii Negre BSF au lansat sistemul de rachete Wasp catre tarmul maritim, a declarat pentru Interfax un reprezentant al Flotei Marii Negre citat de maritimeherald.com In conformitate cu planul de antrenament de lupta, echipajele navelor anti submarine Muromets si vas de rachete…

- Un raport al Congresului Statelor Unite a identificat sapte optiuni militare pentru a face fata amenintarii programului cu arme nucleare din Coreea de Nord. Serviciul de Cercetare al Congresului ofera variante care pornesc de la limitarea situatiei si actiuni de descurajare pana la schimbarea regimului…

- Real Madrid a pierdut surprinzator pe terenul Gironei, echipa nou-promovata, 1-2, dupa ce a condus cu 1-0. Zinedine Zidane, antrenorul campioanei da vina pe detalii pentru eșecul din Catalunya. "Nu se schimba nimic la opt puncte de lider, șansele raman intacte. ...

- Doua cazuri de delapidare de proportii, care vizeaza in principal casierele care au lucrat la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Suceava si care afecteaza direct foarte multi membri ai asociatiei, stagneaza de multa vreme in faza de ancheta la Serviciul de Investigare a Criminalitatii ...

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat vineri ca, daca dispozițiile privind modificarea legilor Justiției ar intra in vigoare, lupta anticorupție și, in general, lupta cu criminalitatea ar fi grav afectate. "Daca aceste dispoziții ar intra în vigoare, categoric…

- Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune (SNCSP) atrage atentia, intr-un comunicat de presa, asupra dezinformarilor lansate recent in spatiul public de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la cele cateva mii de detinuți care urmeaza sa fie propusi pentru liberare…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” anunța intreruperi la furnizarea apei potabile vineri, 27 octombrie 2017, in intervalul 09:00–16:00, noteaza NOI.md. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din str. N. Zelinski, 15, 31-35, inclusiv cu fractii,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 WTA, a transmis un mesaj video de Ziua Armatei, in care le-a transmis soldatilor romani ca se gandeste la ei, asigurandu-i ca si ea lupta pentru Romania. “Stiu ca ma sustineti si m-ati sustinut mereu, iar astazi, de ziua voastra, vreau sa va spun ca si eu ma…

- Medicul Iuliu Fulga si asistentul sef Marinel Radu vor fi cercetati in libertate de procurori. Parchetul de pe langa Judecatoria Galati ii suspecteaza de abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu, fals si uz de fals.

- La SECUNDATV.RO si la toti colegii mei de la NASUL TV, pe FB sau Bloguri. Si apropo, escrocul Paul Alexandru Moraru l-a sunat pe Doru Maries si i-a spus ca as fi dator cu milioane de euro. Probabil ca escrocul maninca rahat peste tot si mai spun odata: NU am datorii de milioane de euro! NU am datorii…

- Echipa de polo seniori Corona Sportul Studentesc a castigat la scor, 16-1 si 22-4, ambele meciuri jucate vineri si sambata la Bazinul Olimpic „Mihai Mitrofan” din Brasov. In fata unui adversar modest, echipa antrenata de Aurelian Georgescu nu a avut nici o problema in cele doua partide, care i-au…

- Serviciul „InfoTrafic" al INP informeaza ca la moment in capitala se inregistreaza ceața ambundenta. Obstacole in traficul rutier nu sunt inregistrate, un flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește:

- Julian King, comisarul european pentru securitate, a anuntat, miercuri, noi masuri menite sa combata atacurile efectuate de asa-zisii ”lupi singuratici”, dupa ce mai multe astfel de atacuri au avut loc pe teritoriul Uniunii Europene, relateaza The Associated Press. King a precizat ca noile masuri sint…

- Coruptia este fenomenul cel mai rau pentru orice societate si este cu atat mai rau in cazul unei societati in tranzitie, sustine seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko. Intr-un interviu pentru Radio Europa Libera, ambasadorul a declarat ca lupta impotriva coruptiei si este unul…

- Primaria Municipiului Constanta aduce la cunostinta opiniei publice ca, in perioada 18.10.2017 ndash; 31.10.2017, Serviciul protectie civila, securitate, sanatate in munca si situatii de urgenta va efectua verificarea starii de functionare a sirenelor electrice. Potrivit comunicatului, aceasta verificare…

- La fel ca jucatorul de fotbal american Colin Kaepernick si toti cei care l-au imiat in SUA sub sloganul "Take a knee", jucatorii de la Hertha si staf-ul tehnic au ingenucheat pentru a spune nu rasismului. "Hertha apara toleranta si responsabilitatea! Pentru un Berlin tolerant si o lume deschisa, astazi…

- Datorita monitorizarii fetale la domiciliu, șapte fetuși au fost deja salvați. Primul a fost cazul Izei, pe care il prezentam acum. Mama Izei se pregatea sa devina mama pentru prima data la 27 de ani. In saptamana a 35-a de sarcina s-a prezentat la o clinica privata, cu probleme de…