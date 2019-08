Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc intr-o padure din judetul Vaslui, dar imediat dupa accident barbatul a fost transportat de urgenta la Iasi cu un echipaj de terapie intensiva mobila (TIM). Acesta a fost adus la Spitalul „Sfantul Spiridon" din Iasi si operat de urgenta pentru a-i fi oprita sangerarea. Pe langa…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi va desemna pana pe 9 august cadrele didactice care vor ocupa cele 11 pozitii de director sau director adjunct ramase vacante la nivelul judetului Iasi. Astfel, cadrele didactice care doresc sa ocupe in anul scolar viitor pozitia de director sau de director adjunct…

- Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania, Ion Dafinoiu, acuzat de medicul Liliana Veres, sefa sectiei de Imunologie si Alergologie de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, ca i-ar fi „furat“ fata in varsta de 17 ani jumatate, neaga spusele mamei.

- Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania, Ion Dafinoiu, este acuzat de un medic de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi ca i-ar fi „furat“ fata in varsta de 17 ani jumatate. In urma unei discutii cu mama sa, fata ar fi fugit de acasa si s-a refugiat in casa familiei Dafinoiu, nasii ei de…

- La fata locului a fost trimis un echipaj de prim ajutor din Targu Frumos, care l-a transportat initial la Compartimentul de Primiri Urgente din apropiere, insa starea sa i-a convins pe medici sa-l trimita la Spitalul „Sfantul Spiridon" din Iasi. In urma investigatiilor, medicii au constat ca acesta…

- Mai multe cazuri rasunatoare de pacienti cu infectii nosocomiale au fost semnalate in ultimii ani la Spitalul „Sfantul Spiridon“ din Iasi, insa multe dintre ele au ramas doar ecoul unei situatii cu adevarat ingrijoratoare.

- Consiliul Judetean Dambovita organizeaza in data de 24 iunie 2019 concurs pentru ocuparea a 2 functii contractuale vacante, in afara organigramei, pe perioada determinata, fractiune de norma, din cadrul echipei pentru implementarea proiectului „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita”…

- Primaria Comunei Cuza Voda, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, de contabil, casier, muncitor calificat.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…