Cel mai mare şi mai avansat iaht de cercetare din lume a părăsit şantierul naval din Tulcea. Ce misiuni va îndeplini nava gigant Cel mai mare si mai avansat iaht de cercetare din lume a parasit santierul naval din Tulcea. Ce misiuni va indeplini nava gigant REV Ocean, cel mai mare si mai avansat iaht de cercetare si expeditie din lume, a parasit santierul naval VARD din Tulcea. După ce a fost lansată la apă pe 24 august, nava a plecat spre Norvegia, unde vor fi finalizate lucrările ce au ca termen de predare anul 2020. Zona de cercetare şi expediţie cuprinde laboratoare moderne, un auditorium, precum şi săli de clasă, iar echipamentul de la bord include un hangar pentru un vehicul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 3 7 septembrie, exercitiul bilateral romano ucrainean "Riverine 2019", pe fluviul Dunarea, in zona cuprinsa intre Izmail Ucraina si Tulcea, la care participa aproximativ 300 de marinari militari din Ucraina si Romania. Deschiderea exercitiului va avea loc…

- Manifestari dedicate Zilei Marinei Romane, la Constanta Foto: Arhiva. La Constanta încep astazi manifestarile dedicate Zilei Marinei Române. Pâna pe 15 august, când este sarbatorita aceasta zi, vor avea loc evenimente pe Faleza Cazinoului din Constanta, în Mamaia si…

- Vreme rea se prevede in Romania, in urmatoarele zile. Meteorologii romani au emis cod portocaliu de ploi, vant si furtuni pentru judetele Vaslui, Galati, Tulcea si Braila. Pentru alte 26 de judete a fost anuntat cod galben.

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 140 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 416 focare, din care un focar intr-o exploatatie de tip A, iar in alte 4 judete exista doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- "Ne-am revazut cu mare drag colegii din Braila, Tulcea și Galați. Am reconfirmat, impreuna, principiile sanatoase cu care pornim la drum in echipa: deschidere, dialog, consens și unitate. Suntem pregatiți pentru viitoarele batalii electorale și hotarați sa facem bine pentru Romania. Impreuna,…

- Romania, ca parte a EuroVelo 6, este o zona foarte interesanta pentru ciclisti, dar are nevoie de mai multa promovare, a declarat, pentru AGERPRES, ciclistul sarb Jovan Erakovic care a ajuns marti in Tulcea, dupa ce a strabatut pe bicicleta ariile naturale protejate riverane fluviului de la izvor…

- Vremea se menține deosebit de calda in acest sfarșit de saptamana, o scadere a temperaturilor urmand sa se inregistreze incepand de luni. Valorile termice inregistrate in ultima vreme depașesc cu 7-8 grade limitele normale ale perioadei, spun meteorologii, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- The yield of corn in 2018 saw its peak in the western County of Timis which recorded 1.505 million tonnes, 9,425 kg/hectare, respectively, while the national corn production in the same year recorded 18.664 million tonnes, higher by 4.33 million tonnes against the output of 2017, with a production…