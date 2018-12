Stiri pe aceeasi tema

- 101 metri are sandvișul care a fost facut astazi in Piața Unirii din Timișoara. Sandvișul facut din 181 de paini, vineri, la pranz, in Piața Unirii, marcheaza 101 ani de la inființarea cantinei sociale a orașului, acolo unde oameni fara adapost și cei care sunt in nevoie gasesc o bucata de „pita” și…

- Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sighetu Marmatiei, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, a fost desemnat castigator in cadrul concursului “100 de exemple de bune practici in serviciile sociale din Romania“, se arata intr-o postare…

- 15 noiembrie – Ziua Nationala fara Tutun. In Romania, se fumeaza zilnic peste 5 milioane de pachete de tigari. Directia de Sanatate Publica (DSP) Arges, in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Argeș, marcheaza in data de 15 noiembrie Ziua Nationala fara Tutun si organizeaza…

- In cursul zilei de miercuri, angajatii de la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei au batut din usa in usa pentru a verifica disponibilitatea locuitorilor din blocurile afectate de a se muta in locuinte sociale. Totul va fi decis dupa finalizarea expertizei tehnice. Certa este doar cauza:…