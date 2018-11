Stiri pe aceeasi tema

- Societatea americana Universal Alloy Corporation Europe investeste peste 250 de milioane de euro intr-un centru pentru productia de componente pentru aeronave, menit sa puna Romania pe harta mondiala a industriei aeronautice. Compania va crea 2.600 de noi locuri de munca si va avea chiar si o cale de…

- Expozitia "Traducerea automata: revolutia inteligentei artificiale", conceputa de Cite des Sciences et de l'Industrie - un lieu Universcience (Paris), prezentata in colaborare cu Saptamana Europeana a Limbilor, s-a deschis luni in Atrium-ul Institutului Francez Bucuresti. Au fost distribuite…

- Compania a aratat cum inteligența artificiala, IoT-ul și edge computing-ul au devenit centrale pentru siguranța, productivitatea și inteligența companiilor In cadrul Ignite 2018, evenimentul IT anual al Microsoft Corp., compania a subliniat necesitatea creșterii securitații IT și a lansat o serie de…

- Inteligența artificiala (AI) nu mai aparține de ceva timp de domeniul științifico-fantasticului sau al futurismului. Din contra: in prezent, inteligența artificiala este deja prezenta in diverse forme in viața noastra, pe care o influențeaza fara sa ne dam seama.

- Huawei, lider in tehnologie și inovație la nivel global, anunța disponibilitatea pe plan local a modelului HUAWEI Mate 20 lite, dotat cu patru camere foto cu inteligența artificiala, capabile sa redea fotografii excepționale, dar și cu cea mai noua interfața EMUI 8.2. Destinat in special tinerilor antreprenori…

- Uber a anuntat o investitie de 150 de milioane de dolari intr-un hub pentru ingineri, in proiecte de inteligenta artificiala si in dezvoltarea masinilor fara sofer, un semn clar ca, in ciuda tragicului accident in care a fost implicata o masina Uber fara sofer, ce a avut loc recent, in Statele Unite,…

- Samsung a anunțat ca va deschide un nou centru de cercetare in domeniul inteligenței artificiale (AI – artificial intelligence) in New York City, SUA, pentru a-și consolida capabilitațile in acest domeniu. Compania mare are centre de AI in Coreea de Sud, Canada, Rusia și SUA.

- Seismic, un start-up care creeaza haine dotate cu tehnologie și inteligența artificiala, a prezentat colecția pentru primavara anului 2019 pe scena de la conferința de startup-uri TechCrunch Disrupt. Imbracamintea produsa de Seismic imbina robotica cu textilele pentru a crea produse care arata și se…