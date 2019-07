Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei la amenajarea de irigatii Carasu - Galesu, din judetul Constanta, investitie in valoare de 6.102.469 lei, ce asigura captarea apei din Canalul Dunare-Marea Neagra pentru irigarea a 4.694 ha, ministrul Petre Daea a explicat ca lucrarile la statia de baza pentru pompare si la cele…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a 56 de statii de irigat din Romania incepute in urma cu aproape trei ani sunt realizate in proportie de 70%, astfel incat 1,4 milioane de hectare de teren agricol sunt irigabile in momentul de fata, a declarat miercuri, la Tulcea, ministrul Agriculturii, Petre…

- De altfel, PSD a anulat mitingul pe care voia sa il organizeze in București in data de 21 mai, și unde spera inițial sa poata aduce 100 000 de cetațeni, motivul renunțarii fiind tot teama de proteste. ”Sambata aceasta am petrecut-o alaturi de oierii din Poiana Sibiului. (...) Alaturi de Petre Daea,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-au aflat, sambata, la Poiana Sibiului, unde au avut o intalnire cu crescatorii de oi din zona. Seful PSD a supravegheat friptura de oaie, pe gratar si a facut mamaliga pentru bulzul ciobanesc. Aflat in campanie electorala, Dragnea…

- "Sambata aceasta am petrecut-o alaturi de oierii din Poiana Sibiului. (...) M-am bucurat enorm sa vad ca tinerii isi doresc sa preia de la parinti aceasta munca cu toate sacrificiile pe care le implica. Si in ciuda tuturor greutatilor sunt determinati sa mearga inainte. Alaturi de Petre Daea, le-am…

- „Sambata aceasta am petrecut-o alaturi de oierii din Poiana Sibiului. Oameni de toata isprava. Alaturi de familiile lor, soții, copii și nepoți am povestit despre tradiția de sute de ani pe care ei o duc cu incapațanare mai departe. M-am bucurat enorm sa vad ca tinerii iși doresc sa preia de la parinți…

- Prin sisteme de irigații cu panouri fotovoltaice Prima stație de irigații din țara alimentata cu energie electrica provenita din panouri fotovoltaice a fost inaugurata joi in comuna doljeana Calarași. Prezent la eveniment, ministrul agriculturii, Petre Daea, a afirmat ca Romania ar avea nevoie de cateva…

- Anul viitor vom avea un program de investitii pentru extinderea sistemului antigrindina din Teleorman pana in Dobrogea, iar judetele Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta vor avea o alta protectie, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Va functiona…