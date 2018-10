Stiri pe aceeasi tema

- Pe șantierul ansamblului Openville Timișoara, dezvoltat de companiile Iulius și Atterbury Europe, se construiește in ritm susținut. Peste 600 de muncitori, de la 60 de firme de construcții subcontractoare, lucreaza la toate componentele proiectului, care va integra Iulius Mall: se amenajeaza…

- Zeci de mii de firme au infiintat romanii in Italia, in special in domeniul constructiilor, a declarat presedintele Klaus Iohannis la intalnirea cu liderii patronatelor italiene, desfasurata la Roma. De partea cealalta, oamenii de afaceri italieni au investit peste 2,5 miliarde de euro in economia romaneasca.

- Numarul societatilor cu raspundere limitata-debutante (SRL-D) aflate in functiune, la finalul lunii august, se ridica la 42.139, cu 3,56% mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut, se arata in datele statistice publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza…

- Aproximativ unu din cinci (19%) angajatori din Romania si-a construit bugetul de salarii din 2019 luand in calcul un salariu minim de 1.900 de lei brut pe luna, similar cu cel din 2018, arata rezultatele celui mai recent sondaj realizat de Adecco...

- Smart Start USA, program lansat de fostul ministru pentru afaceri, Ilan Laufer, prin care se doreste finanțarea și facilitarea accesului a cel putin 10.000 de IMM-uri și antreprenori din Romania, anual, pe piața Statelor Unite ale Americii, va avea un buget total de 500 milioane dolari, prin credite…

- Stalpii de iluminat exterior impresioneaza prin aspectul lor ultramodern. Și asta pentru ca au fost proiectați special pentru a indeplini un dublu rol, funcțional și estetic. Au fost realizați de Illum, una dintre cele mai mari companii din Italia specializata in proiectarea elementelor…

- Grupul geman Allianz cu venituri de 126 miliarde de euro anul trecut a pus Romania pe lista tarilor unde vizeaza in mod special o crestere a businessului, contand pe dinamica pozitiva a economiei si populatia numeroasa, a spus Petros Papanikolaou, CEO regional pentru Europa Centrala si de Est in cadrul…