Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova, anunța ca lucreaza la un film documentar despre morții de pe șoselele Romaniei.„Impreuna cu echipa mea (prieteni, colaboratori, experți) lucram la un proiect nou. Vom incepe pregatirile…

- Initiatorul Campaniei „Romania vrea autostrazi!”, Stefan Mandachi, a anuntat ca lucreaza la un film documentar de lungmetraj pe tema tragediilor „care se repeta in Romania de 30 ani din cauza accidentelor rutiere si a nesimtirii celor care au condus Romania”.

- Initiatorul Campaniei „Romania vrea autostrazi!”, Stefan Mandachi, a anuntat ca lucreaza la un film documentar de lungmetraj pe tema tragediilor „care se repeta in Romania de 30 ani din cauza accidentelor rutiere si a nesimtirii celor care au condus Romania”.

- Antreprenorul din Suceava, care a devenit cunoscut dupa ce a construit din propriii bani primul metru de autostrada din Moldova, are un nou proiect. Ștefan Mandachi vrea sa realizeze un documentar despre oamenii care au murit in accidente pe drumurile din Romania. Omul de afaceri a facut publice detalii…

- Romania, țara in care nu poți construi autostrazi nici macar daca vrei. Metrul de autostrada construit simbolic de un antreprenor sucevean va fi demolat pentru ca nu are autorizație. Acesta a vrut sa traga un semnal de alarma asupra situatiei nefaste in care se afla toata zona de N-E a tarii si ii indeamna…

- La sfarșitul anilor 80, Romania trebuia sa aiba 3.200 de kilometri de autostrada, insa in anul 2019 țara noastra are mai puțin de 1.000 de km. Ceea ce este aproape de necrezut astazi cand ne uitam pe harta rutiera a tarii, autostrada Bucuresti-Pitesti era parte a unui plan gandit inainte de al doilea…

- Viorica Dancila nu are de gand sa-și dea demisia daca obiectivul asumat de coaliție pentru darea in folosința in 2019 a 180 de kilometri de autostrada nu va fi indeplinit. Prim-ministrul a raspuns tot cu o intrebare la intrebarea jurnaliștilor despre asumarea cu funcția a neindeplinirii promisiunii…