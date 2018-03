Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a denunțat, luni, o „provocare”, dupa ce mai multe țari din UE, printre care și Romania, Statele Unite și Canada au anunțat ca vor expulza diplomați ruși, in urma scandalului declanșat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP.

- Producator de ciuperci din comuna Tureni angajeaza persoane pentru recoltat ciuperci – 4 posturi. Cerinte: seriozitate, rabdare Activitatea se desfasoara in sere, se ofera continuitate vara-iarna. Se ofera salarii intre

- Echipa Colegiului National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia a castigat premiul I la cea mai mare competitie de robotica din Romania si va merge la finala internationala a competitiei ce se va desfasura in Statele Unite ale Americii. Echipa „XEO RO001” a participat in competitia nationala cu…

- Cand ni se promite marea cu sarea in lupta impotriva coruptiei, adevaratii rechini cu gulere albe si multi cu ochi albastri ne sfideaza zilnic. Cum se face ca lupta anticoruptie din Romania este tinta unui contract comandat de cea mai influenta masinarie de PSYOPS/operatiuni psihologice din lume? De…

- Creierul are capacitatea de a suprima durerea cronica in prezenta senzatiei de foame oferind astfel posibilitatea organismului sa se concentreze pe gasirea unei surse de hrana, conform concluziilor unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Cell, citat de Xinhua. O echipa de neurologi de la Universitatea…

- NIS America a anunțat ca JRPG-ul Ys VIII: Lacrimosa of Dana va sosi pe Nintendo Switch in Statele Unite din 26 iunie, iar in Europa din 29 iunie. Ediția de Switch a Ys VIII include toate DLC-urile lansate pe PlayStation 4 și PlayStation Vita plus aduce modificari la poveste. Va fi disponibila…

- Compania germana Sennheiser va deschide o fabrica in Romania, la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Sennheiser, specializata in producția de electronice audio precum microfoane, caști sau accesorii pentru telefoane,…

- Programul Fulbright a fost intotdeauna un exemplu de excelenta cooperare academica intre universitatile romanesti si cele din Statele Unite ale Americii (SUA) si a ajutat la dezvoltarea legaturilor transatlantice in domeniile educatiei si cercetarii, a afirmat presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj…

- Un barbat din Florida, Statele Unite, al carui motan a disparut de acasa in 2004 in urma unui uragan si-a gasit animalul 14 ani mai tarziu, informeaza UPI. Societatea pentru protectia animalelor...

- Un compus care se regaseste in sfecla rosie poate oferi sansa realizarii unui nou tratament impotriva bolii Alzheimer, sugereaza un studiu prezentat in Statele Unite, citat marti de Press Association. In cadrul testelor, betanina, care confera sfeclei rosii culoarea sa distincta, a suprimat…

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti, microfoane și sisteme de transmisie wireless, anunța ca va construi o fabrica la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Noua baza de productie va…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o masina fara sofer a Uber in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Uber a anuntat ca a suspendat programul de masini autonome in Statele Unite si Canada.

- Consilierii de securitate de nivelul cel mai inalt din Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit timp de doua zile, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru a pregati o eventuala intalnire a presedintelui american, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia…

- Tensiunile dintre Rusia și restul lumii au escaladat in ultimii ani. Dupa o incalzire relativa a relațiilor cu Statele Unite și aliații sai de la destramarea URSS, Moscova a inceput sa-și arate colții in 2014, cand a anexat Crimeea de la vecina Ucraina.

- Elicoptere de tipul celor folosit la capturarea teroristului Osama ben Laden vor fi asamblate si reparate la noi in tara. Compania de stat Romaero se pregateste sa semneze contractul cu firma americana Sikorsky, cea care fabrica piesele. Aparatele de zbor vor fi folosite de armatele din 20 de tari din…

- Administratia Trump a anuntat, joi, noi sancțiuni contra Rusiei pentru amestecul în atacurile cibernetice ce ar fi avut ca scop denaturarea rezultatelor alegerilor prezidentiale din 2016, anunta AFP-

- Un nou scandal de plagiat in Statele Unite. Cantareața Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican, care sustine ca piesa "We Can’t Stop", lansata in 2013, seamana izbitor cu o melodie pe care el a lansat-o acum trei decenii.

- De la New York la Los Angeles si de la Chicago la Houston, acesti adolescenti si-au pregatit minutios pancarte si au repetat sloganuri in vederea acestui eveniment intitulat "National School Walkout". Pentru multi dintre ei este prima manifestatie.Sute de elevi de la colegii si licee s-au…

- Koei Tecmo a publicat clipul introductiv pentru Attack on Titan 2: Attack on Titan 2 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC via Steam in Statele Unite și Europa din 20 martie. The post Clip introductiv pentru Attack on Titan 2 appeared first on ComputerGames.ro .

- Comisia Europeana asteapta sa fie informata de Statele Unite cu privire la scutirea Blocului comunitar de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, a declarat, marti, presedintele Executivului UE, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters. Uniunea Europeana vrea sa…

- Ministerul Sanatații pregatește un proiect de Hotarare de Guvern pentru deblocarea, din Fondul de Rezerva al Guvernului , a banilor necesari pentru achiziția primelor 10. 000 de flacoane de imunoglobulina, prima ofera concreta pentru a aduce in Romania acest medicament a venit din partea Austriei.…

- "Uniunea Europeana, tari minunate care trateaza foarte prost Statele Unite in ceea ce priveste comertul, se plange de tarifele pentru otel si aluminiu. Daca va renunta la barierele si tarifele oribile aplicate produselor americane, vom proceda si noi la fel. Mare deficit. In caz contrar, vom taxa automobilele…

- Poporul sirian nu mai are liniște de aproape opt ani. Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat vineri ca “suferința neincetata a civililor sirieni reprezinta un eșec rușinos al voinței politice și noi drame in istoria acestui conflict ajuns la deprimanta aniversare a șapte…

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP. "Lansam un apel tuturor partilor, in special Statelor…

- In ziarul America, editat in Cleveland in Statele Unite, a fost publicat in 28 August 1917 un articol, intitulat „Dupa un An. 28 August 1916-28 August 1917“, in cinstea aniversarii unui an de la intrarea Romaniei in razboi.

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Presedintele Kim Jong-Un a gazduit o cina pentru emisarii speciali", a transmis purtatorul de cuvant al presedintiei sud-coreene.Delegatia Coreei de Sud, care va ramane in Coreea de Nord pana marti, este condusa de catre directorul de securitate nationala, Chung Eui-Yong, alaturi de seful…

- Adjunctul rus al Apararii, Alexandr Fomin, a denuntat faptul ca SUA vor sa desfasoare noi sisteme de aparare antiracheta in intreaga lume, ceea ce ”ameninta capacitatea de disuasiune nucleara a Rusiei”. ”La ora actuala, Statele Unite duc un efort la scara mare pentru a incercui Rusia cu un scut antiracheta.…

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- Pentru prima data in istoria Statelor Unite, Pentagonul pregatește o parada militara. Aceasta a fost solicitata de președintele Donald Trump, in ciuda criticilor venite atat din partea militarilor de cariera, cat și din partea unor membri ai propriului partid. Prima parada militara din istoria SUA va…

- Daneza Caroline Wozniacki a mai caștigat un meci cu Halep. In ceea ce privește caștigurile pe 2018, Simona Halep (26 de ani), ocupanta numarului unu mondial, e depasita de cea care a invins-o dramatic in ultimul act de la Melbourne . Carolinei Wozniacki i-au intrat in conturi in acest an 3.225.104 $,…

- Intre 1946 si 1958, Statele Unite au evacuat cateva sute de persoane din Insulele Marshall pentru a face mai multe teste nucleare. In timp ce presa americana prezenta ca intr-o productie de la Hollywood efectele catastrofale ale unei bombe atomice, localnicii priveau de la distanta cum istoria lor se…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Aventurile primului super-erou afroamerican "Black Panther" au continuat sa faca istorie in box-office-ul nord-american, cu incasari de peste 100 milioane de dolari in al doilea weekend de prezenta pe ecrane, intrand astfel intr-un club exclusivist de doar patru pelicule, potrivit specialistilor.…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a dezvaluit vineri ca cea mai grea parte atunci cand compune muzica sunt versurile care nu au fost scrise inainte, declaratie cu prilejul premierei unui documentar prezentat la Festivalul International de Film de la Berlin, informeaza NEWS.RO citand Reuters.Citeste…

- China isi va tripla capacitatea de productie a energiei nucleare in urmatorii 20 de ani si va deveni cel mai mare producator la nivel mondial, depasind Statele Unite, potrivit estimarilor Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite MarketWatch, scrie adevarul.ro.

- Viorica Dancila a dezvaluit, inaintea ședinței BPD a PSD, ca i-a transmis ambasadorului SUA Hans Klemm ca dorește ca Romania "sa devina producator de armament pentru toata zona"."Acum am terminat intalnirea cu domnul ambasador. Am discutat despre OCDE, am vorbit de viza pentru romani, despre…

- Pretul barilului de petrol a atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate din cauza tulburarilor sociale din Iran, dar si din cauza valului de frig polar din Statele Unite din ultimele zile. Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele…

- Coasta de est a Statelor Unite este amenințata de un fenomen meteo extrem, numic chiar „ciclon-bomba”. Meteorologii au emis avertismente de vreme severa, in timp ce in anumite zone s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute, relateaza BBC News Coasta de est a Statelor Unite a fost deja lovita de…

- Rick Hall, muzicianul alb devenit celebru in lumea muzicii soul, a decedat la varsta de 85 de ani in locuinta sa din Muscle Shoals, un orasel din Alabama, pe care l-a transformat intr-un reper international, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR DNA:…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord.…

- Actrița Anca Sigartau a comentat pe marginea perioadelor dificile prin care a trecut in viața, maturisind ca mereu a avut incredere in Dumnezeu. Anca Sigartau, care a avut parte de un mare moment de cumpana in urma cu ani, cand medicii nu i-au mai dat șanse sa traiasca , este o cunoscuta actrița din…

- Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, acuzat din nou, astazi, Statele Unite ca violeaza Tratatul fortelor nucleare intermediare prin instalarea sistemelor antiracheta in Romania si Polonia, denuntand totodata montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua…

- 2017 a fost un an agitat, cu alegeri in state importante pentru ordinea internationala si cu teste pentru partidele traditionale si Europa de Est. Revista Politico a alcatuit o lista cu castigatorii si pierzatorii de pe scena politica. Castigatorii: Emmanuel Macron Tanarul si carismaticul…

- Nepotul Ritei Scott a convins-o pe aceasta la mijlocul lunii noiembrie sa se alature ultimei senzatii in materie de investitii si sa achizitioneze bitcoin, potrivit Wall Street Journal. „Am crezut ca este o moneda mare”, spune femeia in varsta de 70 de ani. „Nici macar nu stiam ce era, o…